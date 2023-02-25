Різке загострення ситуації у Придністров'ї: що готує росія у Молдові

Міністерство оборони Молдови 24 лютого було змушене виступити з офіційною заявою щодо ситуації у Придністров'ї. Це була відповідь Кишинева на неправдиві повідомлення Москви про «провокацію української армії», що нібито готується, в ПМР. Жодної прямої загрози регіону з боку України немає, наголошується в заяві Міноборони Молдови.

«Міністерство оборони відстежує всі події, дії та зміни, що відбуваються в регіоні та на території, контрольованій режимом у Тирасполі. Зазначимо, що зараз прямих загроз воєнній безпеці держави немає», — заявили в Кишиневі. Міноборони республіки тісно працює з усіма іншими силовими структурами республіки.

«Неправдива інформація, що розповсюджується, покликана викликати паніку та збентеження серед людей по обидва боки Дністра. Ми закликаємо громадян зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел», — наголошується у заяві.

Напередодні міноборони росії поширила свою заяву про загрозу «російським миротворцям» у Придністров'ї. Загроза ця нібито йде з боку України. Київ, за твердженням москви, «активізував підготовку до вторгнення до Придністровської Молдавської Республіки».

Раніше російське міноборони повідомило, що українська армія готує «озброєну провокацію» проти Придністров'я. Як привід нібито планується інсценування з перевдяганням «українських диверсантів» у форму російських солдатів.

Цю ж брехню 24 лютого розповсюдило МЗС росії. «Російські військові зафіксували значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону», — йдеться у заяві. А далі йде класична кремлівська загроза — російські збройні сили «адекватно відреагують на провокацію», яку нібито готує Україна.

Усі ці брехливі звинувачення у поєднанні з масовими акціями в Кишиневі, які пройшли минулими вихідними, говорять про те, що москва справді може готувати державний переворот у Молдові. У столицю республіки автобусами звозили тисячі людей, які вимагали відставки уряду та відкрито закликали росію втрутитися. Організатором акцій протесту проти зростання цін на газ та інші енергоносії є проросійська опозиційна партія «Шор». «Нехай вони прийдуть!» — скандували учасники демонстрацій та мітингів біля будівлі парламенту у Кишиневі. Коли журналісти питали, кого ці люди закликають прийти, ті спокійно відповіли: «Російських солдатів».

Раніше президент Молдови Мая Санду офіційно звинуватила росію у грубому втручанні у внутрішні справи республіки та підготовці держперевороту.

Нагадаємо, за даними розвідки Молдови, росія планувала вторгнення до цієї країни.

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