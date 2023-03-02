Командирам бойових підрозділів — по 150 тисяч на місяць: у ЗСУ назвали зарплати військових з 1 березня

В Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.

У Сухопутних військах ЗСУ опубліковали нові суми, які виплачуватимуться у відповідності до посад та безпосередньої участі у бойових діях.

У таблиці показано, що виплати зменьшать тим військовослужбовцям, які не задіяні безпосередньо у виконанні бойових завдань, і навпаки.

Наприклад, за участь у бойових діях командири та їхні заступники отримуватимуть 150 173 гривень та 148 919 гривень відповідно, комвзводу — 128 229 гривень, а командир відділення — 122 677 гривень.

Раніше повідомлялося, що українські військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або стримують російську агресію, зможуть отримувати до 100 тис. гривень на місяць. Грошова винагорода визначатиметься пропорційно до часу участі в бойових діях.

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах

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