В тилу надбавок не буде: в Україні змінять суми виплат для військових

З березня в Україні буде змінено систему виплат винагороди для військових. Зокрема, надбавок позбавлять службовців, які перебувають у тилу.

Йдеться про строковиків і курсантів військових ВНЗ, а також офіцерів управлінь і штабів, розповів в інтерв’ю LB.ua начальник відділу грошового забезпечення та зарплати Управління соціальної підтримки Міноборони Олег Рогаль.

В той же час 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій.

Нові виплати згідно з новими правилами усі військові отримуватимуть вже з березня.

«Мінімалку» для ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників встановлено на рівні не менш як 20 100 гривень. Для рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції — не менш як 17 тисяч гривень.

За словами Рогаля, 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій.

«100 тисяч — це передня лінія в глибину батальйонно-опорних пунктів. Це виплати тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. Плюс їм також зараз збільшать щомісячні виплати. Так, щомісячне грошове забезпечення було 13 тисяч і плюс 100 тисяч винагороди, а з 1 лютого піднялося до 20 тисяч і плюс 100 тисяч», — пояснює Рогаль.

Військові ППО отримуватимуть надбавку за дні роботи, коли летять ракети.

Водночас по 30 тисяч виплачуватимуть тим, хто працює на фронті, але не бере участі в боях, наприклад — на другій і третій лініях оборони.

«Також ця премія для тих, хто служить у прикордонних районах областей, де не ведуться бойові дії. Це стосується і тих, хто працює в матеріально-технічному забезпеченні», — додав Рогаль.

Є ще у зміненому наказі і надбавка до 50 тисяч грн. Ця сума для органів військового управління — і тимчасових, і постійних.

«Які військові матимуть право отримувати ці 50 тисяч, буде затверджувати Головнокомандувач ЗСУ. Це також залежатиме від районів, тобто не обов'язково, щоб людина перебувала в районі бойових дій», — зазначив начальник управління.

Усі інші доплати, крім 100 тисяч грн, тепер залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань, кажуть у Міноборони.

Як платитимуть пораненим бійцям

Під час безперервного лікування пораненого в стаціонарі зберігається виплата 100 тисяч грн. Зберігаються виплати і під час відпустки для лікування, каже Рогаль.

Також зберігаються виплати військовослужбовцями, у котрих уже закінчився стаціонар і вони зараз у відпустці.

Після стаціонару все залежить, куди направлять бійця: якщо він повертається у військову частину — отримуватиме 30 тисяч гривень надбавки. Якщо ж у зону бойових дій — 100 тисяч гривень, а якщо бійця переведуть у тил — він може втратити надбавку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, що треба знати про виплати пораненим бійцям ЗСУ.

Фото Офісу президента

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