Зайшли 45 людей, заручників не брали: росЗМІ повідомили нові подробиці «українського вторгнення» до Брянської області

«Російський добровольчий корпус» підтвердив, що заходив на територію Брянської області, де раніше повідомлялося про вторгнення диверсантів, інформують «Важные истории».

«Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Жодних заручників не брали», — заявив один із бійців «Російського добровольчого корпусу» на умовах анонімності.

Нагадаємо, що вранці 2 березня російські паблики повідомили про проникнення на територію Брянської області до села Любечани якоїсь ДРГ, яка обстріляла автомобіль. Місцева влада стверджувала, що загинув чоловік, а десятирічна дитина була поранена.

Крім того, повідомлялося, що в Сушанах підірвано електропідстанцію і газову станцію, і що в районі «проникнення ДРГ» йде повноцінний бій.

Як писали «ФАКТИ», раніше Сили Оборони України попереджали про високу ймовірність провокації росії на північному кордоні України.

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