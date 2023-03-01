Гороскоп кохання на березень 2023 року від Марини Скаді: хто із знаків Зодіаку напевне знайде свою «половинку»

Березень 2023 року буде яскравим, пристрасним та романтичним. Проте поки одним людям він подарує перспективні знайомства, інші, навпаки зможуть поновити стосунки з колишніми коханими. У будь-якому разі доведеться вирішити, що залишити у минулому, а що взяти із собою у майбутнє, попереджає астрологиня Марина Скаді.

Згідно з її YouTube-прогнозом, вхід Венери у знак Тельця (це станеться 17 березня) сприятиме зміцненню стосунків та пошуку гармонії.

Проте з'єднання з Ураном наприкінці березня може принести несподіваний роман, створивши проблеми в існуючих стосунках аж до неприємних сюрпризів і розриву.

ОВЕН

Місяць експансії, розвитку та зміцнення любовних взаємин. Створивши міцний фундамент у попередньому році, ваші стосунки починають зростати, і охоплювати нові сфери, тож можливо настав час офіційно оформити взаємини. Усталені сімейні стосунки наражаються на певний ризик, якщо ставити себе на перше місце. Якщо ж ви самотні, перебуваєте у пошуку ідеального партнера, то поїздки та подорожі значно збільшать шанси на успіх у представників протилежної статі.

ТЕЛЕЦЬ

Ви випромінюєте неймовірний магнетизм, можна сказати, що з'їдають плотські пристрасті і бажання. А це сприяє натхненню, продуктивній творчості та набуттю особливого впливу на інших людей. Не слід пов'язувати себе якимись рутинними розпорядками. Ви досягнете найбільшого результату, якщо будете вільні та розкуті. Цей місяць запропонує вам багато цікавих занять, бентежливих вражень, приємних відчуттів, так що є реальна можливість поринути з головою в життєві задоволення.

БЛИЗНЮКИ

Незважаючи на різноманіття ваших зв'язків, намагайтеся, щоб усі вони були так чи так корисні. Представники протилежної статі можуть тягнути вас у різні боки, змагаючись за вашу увагу. І це головна небезпека місяця — стати причиною конфлікту, суперницької боротьби ваших шанувальників чи шанувальниць. Вас хочуть бачити на заходах, запрошують та приходять у гості, що може втомлювати та призвести до марного розпорошення сил. Сімейні люди почуваються набагато щасливышими за самотніх.

РАК

Намагайтеся не спускати з очей мету, пов'язану з дітьми, житлом, сімейними взаєминами, інакше всі ті переваги, які були досягнуті в попередній рік, будуть втрачені. Настав гарний час для відвертих розмов із коханою, а також іншими близькими та рідними людьми. Можливі значні перетворення — зміна проживання чи зміни у стосунках із важливими для вас людьми.

ЛЕВ

Багато людей, зокрема і зовсім незнайомі, розраховуватимуть на вашу емоційну підтримку та розуміння. Можливі несподівані сюрпризи у сім'ї чи з боку близьких людей, які змусять вас змінити свої плани. Але загалом на тлі цієї метушні року березень буде більш спокійним і гармонійним, ніж попередні місяці. Аби відновити душевні сили, витрачені на допомогу іншим, можна здійснрити поїздку до якогось знайомого і улюбленого місця разом із романтичним партнером або всією сім'єю.

ДІВА

Цього місяця треба більше уваги приділити родині та близьким. Якщо у вас нещодавно почалися романтичні стосунки, намагайтеся ощасливити партнера, подарувати незвичайний подарунок. Дуже сприятливий період починається від 17 березня — це час підходить для переведення стосунків на новий рівень. І не соромтеся частіше дякувати коханій людині!

ТЕРЕЗИ

Чим більше ви перебуваєте серед людей, тим більше щасливих можливостей отримаєте. В особистих стосунках у першій половині місяця можливі труднощі, проте у другій половині все стане на свої місця і всі неприємності залишаться в минулому. Використовуйте свій вплив на своїх знайомих, приятелів та інших людей, навколо вас — ви здивуєтеся, наскільки приголомшливих результатів зможете досягти в ролі лідера та ідейного натхненника.

СКОРПІОН

Будьте готові до того нового, що входить у ваше життя. Це може бути раптове кохання або нове знайомство, яке згодом переросте у дружні взаємини. Можливо, настав час зізнатися собі, що деякі зв'язки вичерпали себе. Поставивши крапку, ви отримаєте запас сил та часу, щоб перевести своє життя на якісно новий рівень.

СТРІЛЕЦЬ

Можливо, вже довгий час ви маєте сумніви, не довіряєте партнеру або підозрюєте його в невірності. Проте тримайте себе в руках, не роздмухуйте скандал на рівному місці. Найкраще направити уяву в творчу сферу та облаштування побуту. Тоді пазл складеться і спокій прийде у ваше особисте життя. Самотні представники знака, нарешті, познайомляться з потенційним романтичним партнером або ж знову активізуються минулі стосунки.

КОЗЕРІГ

У першій половині місяця прокидається непереборне бажання спробувати все нове і змінити своє життя. Проте варто зачекати до 24 березня, і лише потім потім ухвалювати доленосні рішення. Ваші наявні взаємини піддадуться серйозній перевірці, а нові романтичні зв'язки, найімовірніше, виявляться недовговічними.

ВОДОЛІЙ

Вам може здатися, довкола суцільна рутина, а партнер раптом став чужим, оскільки його не цікавить те, що приваблює вас. Змінити настрій можна, направивши енергію та творчий потенціал у роботу. Подорожуйте, зустрічайтеся з новими людьми, куштуйте незнайомі страви. Ви відчуєте, що світ став просторішим і цікавішим. Зараз вам достатньо і того задоволення, яке приносять вам свіжі враження. Лише у третій декаді березня ваше життя заграє новими фарбами, і в ньому знову з'явиться місце для романтики.

РИБИ

Через представників протилежної статі ви можете дізнатися про все, що вам необхідно. Любовні стосунки та взаємна симпатія сприяють вирішенню життєвих питань. Велика кількість різноманітних справ цього місяця не дозволяє вам серйозно задуматися про справжню суть того, що пов'язує вас із романтичним партнером. Однак у третій декаді березня настає час сумнівів та серйозних роздумів. Цілком можливо, що ви ухвалите рішення завершити стосунки, але не робіть цього до кінця місяця. Все може змінитися в одну мить.

Ознайомтеся також з гороскопом на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку, що його склала для «ФАКТІВ» астролог Людмила Булгакова.

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