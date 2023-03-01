Пориньте в енергію радості й даруйте близьким любов: гороскоп від Анжели Перл на перший день весни

Сьогодні перший день весни — 1 березня, день відновлення та змін, який підходить для початку нових справ та спілкування з рідними і близькими, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

«Це дуже позитивний день, сприятливий для багатьох знаків зодіаку. Ви відчуєте приплив енергії. Вас переповнюватимуть різні цікаві ідеї. Будьте активними і даруйте рідним і близьким любов», — цитує експертку з руху зірок один з сайтів.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День підходить для обговорення важливих питань. Овни порозуміються не тільки зі своїми друзями та однодумцями, але навіть із суперниками та недоброзичливцями. Можна буде знайти застосування своїм дипломатичним талантам. Рекомендується помирити тих, хто нещодавно посварився. Так можна буде покласти край війні. Очікуються хороші новини та вигідні угоди.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День підходить для того, щоб спробувати щось нове. Якщо немає жодних ідей, можна повернутися до старих. Так можна буде отримати новий досвід, який незабаром стане в пригоді. Рекомендується поговорити зі своїми друзями про плани на майбутнє. А ввечері чекають на приємні зустрічі. Вони дозволять розслабитися та піднімуть настрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього дня Близнюкам доведеться долати чимало перешкод. Багато питань буде важко вирішити. Це при тому, що відповіді лежать на поверхні. Рекомендується сподіватися лише на себе і не просити когось про допомогу. Тим більше, що ніхто її не зможе надати. А наприкінці дня чекають дуже приємні новини. Близнюкам рекомендується звернути увагу на своє здоров'я та подбати про нього. Слід відмовитись від шкідливих звичок.

Рак (22 червня — 22 липня)

День чудово підходить для зустрічей у неформальній обстановці. Ракам не важко буде справити приємне враження. З'явиться можливість порозумітися з тими, з ким нещодавно була сварка. Імовірні цікаві та вигідні пропозиції, а також грошові надходження, які піднімуть настрій. Раки зможуть купити річ, яку давно мріяли.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня Левам не варто сперечатися з тими, хто їх оточує. Люди будуть налаштовані дуже агресивно. Насправді ворогів та недоброзичливців набагато менше, ніж Леви думають. Якщо бути уважним, можна швидко помітити. Не рекомендується комусь давати обіцянки. Навряд чи Левам дасться їх виконати. Можна також подумати про плани на майбутнє.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього дня очікуються приємні зустрічі та гарні новини, які піднімуть настрій. На роботі та вдома будуть приємні зміни. Деякі проблеми нарешті вирішаться. Рекомендується провести зустрічі у неформальній обстановці та обговорити з партнерами плани на майбутнє. Також слід слухати свою інтуїцію. Вона підкаже, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей день Терезам буде нелегко зберігати спокій. Вони схильні все брати надто близько до серця і різко реагувати на те, що відбувається. Рекомендується прислухатися до здорового глузду. Це допоможе уникнути багатьох помилок, за які потім доведеться платити. З грошима слід бути обережнішими. Є ризик витратити більше, ніж можна.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Протягом дня можуть бути труднощі. Однак вони не змусять Скорпіонів опустити руки чи здатися. Навіть за нові та невідомі справи вони беруться з ентузіазмом. Швидкого успіху не вдасться досягти. Але є ймовірність того, що розпочнеться плідна співпраця. На роботі може розпочатись романтична історія. А ввечері з'явиться можливість провести веселий час зі своїми друзями.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці звикли робити і казати те, що їм хочеться. Багато хто від такої поведінки здивований. З цих міркувань відносини можуть складатися дуже важко. Однак при цьому Стрільцям вдасться обговорити плани на майбутнє з партнерами та вирішити ділові питання. В особистому житті очікуються конфлікти. А фізичні навантаження та спорт виявляться корисними.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для спілкування з однодумцями. Можна буде поговорити з ними про плани на майбутнє. Підтримка від друзів допомагає почуватися впевненіше. Деякі Козорога зможуть втілити в життя те, що давно мріяли. Але не варто напружувати себе роботою. Втома може призвести до проблем зі здоров'ям.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліїв з'явиться можливість помиритися з тим, з ким вони були давно в сварці, а також відновити старі зв'язки. Вони помітять усі свої помилки, які були у минулому, та спробують їх виправити. Подібна поведінка викликає лише повагу оточення. Рекомендується виявляти ініціативу у справах. Деякі рішення можуть вплинути на перебіг подій у житті.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби прагнуть дотримуватися складеного раніше плану, навіть якщо обставини заважають. Не завжди це легко, але руки не можна опускати. Тільки наполегливість допоможе досягти успіху. Ділові переговори цього дня відбудуться дуже успішно.

1544

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram