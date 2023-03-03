Мессі під прицілом мафії: в Аргентині обстріляли магазин дружини зіркового футболіста (фото)

Семиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі, незважаючи на те, що привів збірну Аргентини до першого з 1986 титулу чемпіонів світу, має на батьківщині проблеми з місцевою мафією.

У східній частині міста Росаріо, де народилася майбутня зірка футболу, було обстріляно магазин, що належить дружині Лео — Антонеллі Рокуццо, і яким керує один із родичів матері трьох дітей Мессі. Як повідомляє агентство EFE, невідомі на мотоциклі під'їхали до приміщення та здійснили 14 пострілів. Через те, що інцидент стався глибокої ночі, близько трьох годин, ніхто не постраждав, а більшість куль поцілили в одну з трьох металевих віконниць.

Також нападники залишили на місці злочину записку, адресовану футболісту. «Мессі, ми чекаємо на тебе. Явкін (мер Росаріо. — Авт.) теж наркоторговець, він про тебе не подбає», — було написано в посланні.

Додамо, що Росаріо вважається одним із найбільш криміногенних міст Аргентини, де орудують банди наркоторговців. Тим не менш, Ліонель Мессі завжди з радістю приїжджає до рідного міста, де має будинок в приватному районі, та практично всі свята проводить у ньому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії Волкана Карамана посеред вулиці застрелив найкращий друг.

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