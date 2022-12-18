Аргентина з феноменальним Мессі позбавила Францію титулу чемпіона світу: відеоогляд фіналу ЧС-2022

У неділю, 18 грудня, на стадіоні «Лусаїл Айконік» у Лусаїлі відбувся фінальний матч 22-го чемпіонату світу з футболу, перед яким ФІФА не дозволила виступити з промовою Президенту України Володимиру Зеленському. У вирішальному поєдинку за світову корону зійшлися чинні чемпіони французи, які обіграли в півфіналі Марокко (2:0), та Аргентина, що розгромила на попередній стадії Хорватію (3:0).

ЧС-2022. Фінал

Аргентина — Франція — 3:3

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко (Дібала, 120+1), Де Пауль (Паредес, 102), Фернандес, Ді Марія (Акунья, 64), Макаллістер (Песселья, 116), Альварес (Л. Мартінес, 102), Мессі.

Франція: Льоріс, Кунде (Дісасі, 120+1), Варан (Конате, 113), Упамекано, Ернандес (Камавінга, 71), Тчуамені, Рабйо, Грізманн (Коман, 71), Дембеле (Коло Муані, 41), Жиру (Тюрам, 41).

Голи: Мессі (23, з пенальті, 109), Ді Марія (36) — Мбаппе (80, з пенальті, 81, 118, з пенальті).

Серія пенальті — 4:2

Звітний поєдинок став уже 11-м в історії чемпіонатів світу фіналом, у якому зійшлися представники Південної Америки та Європи. Очевидна перевага була на боці південноамериканців — сім титулів проти трьох, але за «трикольорових» казав титул чинних чемпіонів світу.

У стартовому складі «альбі-селесті» прогнозовано вийшов лідер команди Ліонель Мессі. Для Лео цей поєдинок став 26-м у фінальних турнірах світових першостей, і за цим показником він обігнав попереднього рекордсмена німця Лотара Маттеуса, який має 25 поєдинків. При цьому якщо у Мессі в кар'єрі був лише один фінал (у 2014-му), то Маттеус виграв Кубок світу в 1990-му та двічі, в 1982-му та 1986-му, став віцечемпіоном. Також одразу зазначимо, що Лео обігнав Паоло Мальдіні за кількістю ігрового часу у фінальних турнірах мундіалей — італієць мав 2216 хвилин, а Мессі тепер має 2314.

І саме рекордсмену вдалося відкрити рахунок у матчі на 23-й хвилині. Хоча все для цього зробив Ді Марія, який здійснив сольний прохід до штрафного майданчика з лівого флангу та був збитий Дембеле. У підсумку пенальті взявся виконувати Лео й упевнено розвів м'яча та воротаря по різних кутах — 1:0, ставши першим футболістом, який забив на всіх стадіях одного чемпіонату світу, починаючи з групового етапу та завершуючи фіналом.

Ще до перерви аргентинці подвоїли свою перевагу, розігравши, як по нотах, швидку атаку через правий фланг, Макаллістер прострілив від кута штрафного майданчика, і Ді Марія, що набіг, пробив повз Льоріса, який кинувся в ноги, — 2:0. Таким чином півзахисник став лише четвертим аргентинцем після Дієго Марадони, Габріеля Батістути та Ліонеля Мессі (солідна компанія!), якому вдалося забити на трьох чемпіонатах світу.

Дивно, але французи повністю провалили перший тайм (підопічні Ліонеля Скалоні повністю «виключили» з гри лідера атак «трикольорових» Мбаппе) та не завдали жодного удару в бік воріт суперника. Не дуже змінилася ситуація й після перерви — до небезпеки біля володінь південноамериканців не призводили ані стандарти, ані спроби атак підопічних Дідьє Дешама (два неточні удари ніякої небезпеки воротам Аргентини не несли). Більше того, ближче до третього забитого м'яча були аргентинці, у яких і Альварес класно зльоту пробивав по воротах, і Мессі пробив поруч зі стійкою з-за меж штрафного майданчика.

Але «трикольоровим» за дві хвилини вдалося перевернути поєдинок та вирівняти ситуацію. Спочатку Коло Муані заробив пенальті, а Мбаппе реалізував його, точно пробивши в кут — 2:1, а буквально в наступній атаці Маркус Тюрам (син чемпіона світу у складі збірної Франції зразка 1998 року Ліліана Тюрама) блискучим закиданням вивів до воріт Кіліана, і той у падінні ще раз пробив повз голкіпера — 2:2.

Завдяки цьому «дублю» форвард довів кількість забитих голів у фіналах світових першостей до трьох (ще один був у вирішальному матчі ЧС-2018), чого раніше нікому не вдавалося зробити. При цьому Кіліану тільки через два дні, 20 грудня, виповниться 24 роки і у нього точно ще не один мундіаль попереду…

Навіть після такого «подвійного удару» Аргентина могла вирвати перемогу в основний час, але Льоріс видав чудовий сейв після сильного удару Мессі з-за меж штрафного майданчика. У підсумку з'ясування переможця перейшло до екстра-таймів, де команди розіграли драматичну розв'язку. На 109-й хвилині південноамериканці вийшли вперед — голкіпер парирував потужний удар Лаутаро Мартінеса з близької відстані, але тут як тут опинився Мессі, після добивання якого м'яч все ж таки перетнув лінію.

Але й за такої ситуації Франція не здалася. Після удару Мбаппе з лінії штрафного майданчика м'яч влучив у руку Монтьєлю, і арбітр знову, вже втретє за матч, вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан та вдруге за матч переграв голкіпера — 3:3, ставши першим із 1966 року футболістом, після англійця Джеффа Херста, який відзначився хет-триком у фіналі світової першості.

У підсумку все вирішилося в серії пенальті, де своє реноме підтвердив голкіпер «альбі-селесті» Еміліано Мартінес, який парирував один удар із «точки» від Комана (ще в одному випадку Тчуамені пробив поруч зі стійкою), а ось Льоріс не зміг відбити жодного удару.

Таким чином, Аргентина втретє в історії, після 1978-го та 1986-го, здобула Кубок світу, а Ліонель Мессі із сімома голами не зміг стати найкращим бомбардиром турніру — «Золота бутса» дісталася переможеному у фіналі французу Мбаппе, який забив вісім м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хорватія обіграла Марокко та здобула медалі на другому ЧС поспіль.

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