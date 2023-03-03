Ворожі гелікоптери літали над дахом нашого дому: зірка «ДВРЗ» про найстрашніші дні війни

Зірка серіалу «ДВРЗ» (ICTV), зйомки третього сезону якого відбулися до великої війни, виконавець ролі Петра Дзюби, актор Віталій Іванченко розповів про те, що довелося пережити його сім'ї в перший місяць великої війни. Віталій разом із дружиною, актрисою Маргаритою Бахтіною та сином залишалися в Україні, навіть не розглядаючи варіант виїхати з країни.

- У перший день повномасштабного вторгнення було складно оцінювати ситуацію та приймати правильні рішення, — розповів Віталій «ФАКТАМ». — Наш кум запропонував приїхати до нього в будинок у селі Мила, який тоді був порожній. Коли ми дісталися цього місця, проїхавши Житомирською трасою, то виявилося, що фронт зовсім близько.

Сім'я Іванченко провела в Милі тиждень, потім зуміла повернутися до Києва, буквально за день до того, як її почали обстрілювати, а згодом і окупували російські війська.

- Ми розуміли, що це станеться, — розповів Віталій. — Ворожі гелікоптери літали просто над дахом нашого будинку. При цьому вони розкидали мітки, які ми намагалися приховати. Практично всі дні дружина із сином проводили у підвалі. А я разом із місцевими жителями, взявши зброю, патрулював вулиці.

Будинок, у якому жила сім'я акторів у Милі, після звільнення села не був зруйнований.

- Залишилися посіченими лише стіни будинку та вибиті вікна, — каже Віталій. — Господар вже повернувся і зараз відновлюватиме. Але на жаль, у Милі багато будинків виявилися зруйнованими чи пограбованими російськими військами.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» актриса Антоніна Хижняк розповіла про зміни у житті під час війни.

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