Що робити, якщо принесли повістку, а військовозобов’язнаний за кордоном: відповідь юриста

Як відомо, на диппредставництва України поклали обов'язок інформувати українців, які перебувають за кордоном, про початок нового призову, мобілізації, а також сприяти поверненню додому військовозобов'язаних та резервістів під час режиму воєнного стану на батьківщину.

Юристка Надія Грищенко у коментарі «Факти ICTV» розповіла, що у закордонних дипломатичних установах повістки не вручають.

Чимало військовозобов'язаних українців ще до початку повномасштабного вторгнення рф перебували за кордоном й дотепер не повернулися в Україну.

Але їм на домашню адресу можуть приносити повістки з вимогою з'явитися до центрів комплектації.

Юристка нагадує, якщо військовозобов'язаний на законних підставах перетнув кордон після вторгнення рф, він мав повідомити у військкомат про свій переїзд. Тому у військкоматі будуть дані про те, що військовозобовʼязаний виїхав за кордон і не присилатимуть повістки.

Якщо повістку хочуть вручити комусь з родичів військовозобовʼязаного, то ті мають просто пояснити, що особа перебуває за кордоном та повернутися не зможе.

Юристка нагадала, що повістка вручається особисто військовозобов'язаному, якого викликають до військкомату.

За отримання повістки військовозобов’язана особа розписується у корінці до повістки й заповнює дату, коли вона отримала таку повістку.

Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату він не має.

Нагадаємо, юристи також розповіли про два типи повісток та про покарання за їхнє ігнорування.

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