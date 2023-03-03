Загрожує штраф або позбавлення волі: юристи розповіли про два типи повісток

В Україні триває війна. Військовозобов'язані українці продовжують отримувати повістки.

Люди, які проігнорували повістку територіального центру комплектації, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про те, за ігнорування яких типів повісток передбачені штрафи, а яких — кримінальна відповідальність, розповіли юристи у групі «Безоплатна правова допомога» у Facebook.

Якщо військовозобов'язаний громадянин отримав повістку для уточнення даних у військкоматі, але не прийшов туди, то його оштрафують на суму 3400−5100 грн, тобто від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Водночас існують також мобілізаційні розпорядження, відповідно до яких військовозобов’язані повинні з'явитися до призовного пункту протягом доби після оголошення мобілізації. Ухилення від такої повістки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Варто зауважити, що навіть якщо людина вже має відстрочку, а їй повторно вручили повістку, то слід прийти у військкомат і підтвердити цю інформацію.

«ФАКТИ» розповідали, чи може бути анульована повістка, яка видана помилково.

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