Легендарний боєць тріумфально повернувся до UFC і завоював титул у важкій вазі (відео)

У ніч на неділю, 5 березня, в Лас-Вегасі (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 285. 1 поразка), В головному бою за вакантний титул у важкій вазі (до 120 кг) зійшлися дворазовий чемпіон UFC американець Джон Джонс (27 перемог, 1 поразка), котрий завадив злодієві обчистити свою машину, і француз Сіріл Ган (11 перемог, 2 поразки).

Поєдинок завершився перемогою Джонса задушливим прийомом у першому раунді. Блискуче повернення американця на канвас після трирічної перерви (раніше титул належав франко-камерунському бійцю Френсісу Нганну, який у січні відмовився підписувати новий контракт із UFC і залишив американський промоушен). До речі, свій успіх американець присвятив дочкам, одній з яких у день бою виповнилося 10 років.

«Дідька лисого. Слухайте, цей хлопець, він неймовірний. Я не знаю, що ще можна сказати. Джон Джонс, він неймовірний. Він непереможений. Він ніколи і нікому не програвав у UFC. Він найкращий із тих, хто змагається. Я щасливий, що сталося сьогодні вночі. Він найкращий — назавжди», — сказав глава UFC Дана Уайт на пресконференції.

Нагадаємо, що 35-річний Джон Джонс не виступав з лютого 2020-го, коли оголосив про перехід у важку вагу. У своєму останньому бою три роки тому американець переміг співвітчизника Домініка Рейєса рішенням суддів у головному поєдинку UFC 247, де на кону стояв пояс у напівважкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного Джона Джонса заарештували у США.

Фото Twitter UFC

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram