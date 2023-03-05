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Помолодшала на 40 років: Алла Пугачова здивувала шанувальників першим «весняним» фото

10:39 5 березня 2023
Пугачова

Примадонна радянської естради Алла Пугачова насолоджується першими весняними днями в Ізраїлі, куди виїхала через напад путінських військ на Україну.

Алла Борисівна пару голдин тому опублікувала у соцмережі новий пост.

Кадр, судячи з напису над головою Примадонни, створено саме в Ізраїлі. Пугачову складно впізнати. На фото артистка ніби скинула чотири десятки років.


Крім того, вперше за багато місяців вона привітала шанувальників (раніше співачка не робила цього через образи з боку путінських прихильників).

«З першою неділею весни», — написала Алла Пугачова.

Оскільки в російській мові слово «воскресенье» можна при бажанні перекласти й як «воскресіння», багато хто з шанувальник почали писати саме у цьому значенні, дякуючи артистці, а також роблячи компліменти її зовнішністі й тому, що вона залишається людиною у такі тяжкі часи.

Раніше Алла Пугачова звернулася до росіян задля того, щоб спростувала чутки про пограбування. Знаменитість заявила, що не має розкішного будинку в Кесарії, який нібито зазнав нальоту. Також вокалістка підтвердила наявність ізраїльського громадянства. Примадонна показала, як проводить час з дітьми.

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Помолодшала на 40 років: Алла Пугачова здивувала шанувальників першим «весняним» фото

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