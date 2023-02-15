«Вимкни камеру, мамулю, і все вийде»: Алла Пугачова показала, як розважається з дітьми в Ізраїлі (відео)

Попри злісне шипіння співвітчизників, легендарна співачка Алла Пугачова, весело проводить час в Ізраїлі зі своєю родиною.

В особистому блозі артистка виклала відео, де Гаррі та Ліза змагаються у популярному челенджі з пляшками. Його умови вимагають, щоб пляшки були підкинуті у повітря та приземлилися на денце.

Брат з сестрою намагалися підкинути дві пляшки з водою так, як вимагають умови змагання. Першою наважилася Єлизавета. Після кількох невдалих спроб, вона поступилася місцем братові. Пугачова зазначила, що навіть у найспритніших циркачів не все одразу виходило.

У відповідь на це син Алли Борисівни рекомендував їй забрати телефон. Тоді, запевняє Гаррі, все вийде. І справді — син Пугачової та Максима Галкіна вразив абсолютно всіх — і з першого разу підкинув пляшки так, що вони одночасно приземлилися на денце (неважко здогадатися, як це вдалося зробити хитрому Гаррі).

Тоді хлопчик став стрибати на ліжку від щастя, голосно помітивши, що тепер сестра та мама винні йому 100 доларів.

Передплатники помітили, що сім'я за кордоном вже добре освоїлася: Гаррі та Ліза почали вивчати іврит та навчаються у місцевій школі.

Зіркові друзі сім'ї зворушилися публікацією. «Вони щасливі та кохані! Попереду багато перемог. Віри, надії, кохання», — написала Марина Зудіна. «Браво, Гаррі! Лізонько, у тебе може вийти жонгляж. Дві мандарини в руки — і вперед! Дуже прикольне заняття, особливо у перерві між уроками. Циркова перерва», — порадила дівчинці Олена Воробей. Також серед перших під публікацією відзначилася Світлана Лобода.

Раніше ми писали про те, що в росії ніяк не хочуть дати спокій родині Пугачової. Нещодавно на росТВ стали обговорювати «сенсацію» про можливого сина Пугачової та Кіркорова.

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