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Алла Пугачова «заіскрилась» від щастя та прикрас на концерті Лайми Вайкуле (відео)

14:05 27 лютого 2023
Архівне фото співачок

В Ізраїлі, куди разом із чоловіком поїхала народна артистка Алла Пугачова, відбувся концерт її подруги Лайми Вайкуле.

Чоловік «Примадонни» Максим Галкін також був присутнім на концерті та зробив «невеликий відеозвіт» про концерт.

На кадрах він показав Вайкуле, яка співає на сцені спочатку у ніжному образі, що складається з довгої та пишної спідниці. Потім артистка постала у білому брючному костюмі.

Пугачова теж засвітилася у кадрі, показавши, що знає та співає пісні подруги, при цьому вона поклала голову на плече Галкіна. На Примадонні була шикарна прикраса та біле пальто, яке вона пізніше зняла, продемонструвавши темний костюм.

У коментарях читачі дякують Лайму Вайкуле за концерт, Максима Галкіна за відео, а Аллу Пугачову — за її людську позицію, і за те, що вона є.

Серед коментаторів відзначились і українці.

Нагадаємо, Максим Галкін несподівано зізнався, як змінилося його життя з обранням шостого президента України.

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Алла Пугачова «заіскрилась» від щастя та прикрас на концерті Лайми Вайкуле (відео)

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