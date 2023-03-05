Картину Кандинського, яка належала жертвам Голокосту, продано на аукціоні у Лондоні за 45 млн доларів

У п'ятницю, 3 березня, у Лондоні відбулися чергові торги аукціонного будинку Sotheby's. Головним лотом стала картина Василя Кандинського «Вид на Мурнау з церквою II». Її купили за 37,2 мільйона фунтів (майже 45 мільйонів доларів). І це є новим ціновим рекордом для робіт Кандинського. Ім'я покупця не розголошується.

У картини трагічна історія. Кандинський написав її 1910 року у період творчого переходу від фігуративності до абстракції. Вона увійшла до серії пейзажів, які художник зробив у Німеччині у місті Мурнау. Він жив там якийсь час на початку ХХ століття.

Картина належала єврейській подружній парі Зігберту та Йоганні Маргарет Штерн. Пейзаж у подружжя вилучили нацисти. Штерни стали жертвами Голокосту.

З 1951 року картина «Вид на Мурнау з церквою II» знаходилася в Музеї ван Аббе в Ейндховені, Нідерланди. Спадкоємці Штернів тривалий час вимагали її повернення. Музей передав їм шедевр Кандинського наприкінці 2022 року. І ось через трохи більше як два місяці краєвид був виставлений на торги.

Попередній аукціонний рекорд для робіт Кандинського було встановлено у 2017 році. Тоді майже за 42 мільйони доларів було продано «Картину з білими лініями», яку художник написав у 1913 році.

Василь Кандинський народився у Москві 1866 року. 1871 року родина переселилася до Одеси. Там Василь закінчив гімназію та здобув художню та музичну освіту.

Після революції 1917 року Кандинський недовго займався організацією охорони пам'яток і створення Російської академії художніх наук. 1921 року переїхав до Берліна. Через сім років він прийняв німецьке громадянство. Однак у 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти, і художник знову був змушений поневірятися. Він перебрався до Парижа. Французьке громадянство йому надали 1939 року. Кандинський помер 13 грудня 1944 року. Його поховали у передмісті Парижа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що картину знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало було продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 39,4 мільйона доларів.

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