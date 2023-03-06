Марічка Падалко пробіжить у Бостоні марафон 42 кілометри задля реабілітації українських військових

Ведуча ТСН (1+1) Марічка Падалко, яка разом з дітьми залишається у Києві, вперше в житті візьме участь у найвідомішому марафоні у світі у Бостоні (США). Це один з шести найбільших всесвітніх марафонів. Кожного року у Бостонському марафоні змагаються любителі та професійні бігуни з усього світу. Цього року він пройде 17 квітня.

Відомо, що Марічка є активною прихильницею здорового способу життя, неодноразово брала участь у благодійних забігах та марафонах в Україні разом з чоловіком Єгором Соболєвим, який зараз боронить країну на фронті у лавах ЗСУ.

Марічка є активною прихильницею здорового способу життя

Ведуча каже, що коли отримала запрошення від одної з благодійних організацій, трохи вагалася — мовби «не на часі».

- «Марафон, так марафон!» Приблизно так я відповіла, коли мені миттєво потрібно було визначитися, чи готова я бігти 42 кілометри на Бостонському марафоні, — каже Марічка. — В теперішньому фізичному і емоційному стані я б ніколи не відповіла на таке прохання, якби воно стосувалося мене особисто, але зробити важливу справу для України — так! Зібрані гроші підуть на допомогу із реабілітації звільнених з полону українських військових.

Зараз Марічка Падалко разом із тренером розпочала підготовку. Попри холодну погоду ведуча регулярно бігає вулицями Києва.

Марічка Падалко разом із тренером розпочала підготовку до марафону

У цьому році у Бостонському марафоні не будуть брати участь росіяни та білоруси. Один із найпрестижніших забігів на класичну дистанцію 42 кілометри 195 метрів вдруге поспіль пройде без представників країн-агресорів.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» воєнна кореспондентка Євгенія Китаєва розповіла про страшні дні на фронті.

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