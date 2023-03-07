«пригожин путіну не конкурент»: Жданов про політичну ситуацію в рф

Намагання власника ПВК «вагнер» пригожина організувати мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга бєглова говорить не про його політичні амбіції чи намагання розпочати власну президентську кампанію, а про нерозуміння ним реалій політичного життя рф.

Так думку в інтерв'ю виданню «Obozrevatel» висловив військовий експерт Олег Жданов.

«пригожин путіну не конкурент. Він не зрозумів найголовнішого чи зрозумів, і зараз йому дуже прикро. Справа в тому, що його просто використовували в ситуації, коли треба було стабілізувати фронт, коли треба було дати перепочинок армії. І треба віддати йому належне, він зі своїм „Вагнером“ зрушив фронт із мертвої точки і нас кошмарив майже два місяці. А за цей час Шойгу з Герасимовим фактично відмобілізували резерв, більш-менш підготували його і перекинули в Україну. Адже „вагнерівці“ билися доти, доки сюди не почали масово надходити регулярні частини, укомплектовані мобілізованими», — вважає Жданов.

А коли «мавр зробив свою справу», йому сказали: все, ти вільний. пригожин, на думку Жданова, вирішив, що схопив бога за бороду та почав боротися за місце під сонцем. Йому потихеньку натякають. Наприклад, йому заборонили вербувати ув'язнених, тепер він пішов по спортклубах. Його частини почали виводити.

«У версію про снарядний голод я не вірю, але пригожин змушений палити свій резерв, що для нього дуже погано. Компанія скорочується. Це вже не зеки, не гарматне м'ясо, як це було раніше. Плюс йому натякнули на те, що настав час повертатися до Африки», — вважає Жданов.

Але пригожин не розуміє і шукає зачіпку, як підняти свою політичну вагу.

«На мою думку, він просто наривається „на чайку попити і віддати богові душу“. У росії є така традиція: попив чаю та готовий. Згадайте Чуркіна, начальника ГРУ росії, російських дипломатів, які після чашки чаю йшли в інший світ», — переконаний експерт.

Тому якщо пригожин не припинить такі випади, його можуть просто заспокоїти. В той же час, є ще один варіант: якщо пригожин далі йтиме в рознос, значить, путін не контролює ситуацію в країні, припускає Олег Жданов.

Нагадаємо, нині пригожин змушений сотнями «утилізувати» свою «армію», намагаюсь довести спроможність у боях за український Бахмут.

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