Елітні російські найманці бунтують: очільник «Вагнера» звинуватив шойгу у державній зраді

Власник групи «Вагнер» євген пригожин у двох аудіоповідомленнях 21 лютого звинуватив російське військове керівництво у спробі відрізати його бійців на передовій від постачання. Це, за його словами, можна назвати державною зрадою. Москва відкинула ці звинувачення.

«Начальник Генерального штабу (валерій герасимов) і міністр оборони (сергій шойгу) віддають накази зверху не тільки не давати боєприпаси „вагнерівцям“, але і не давати авіаперевезення. У ситуації, коли угруповання бореться за Бахмут і втрачає сотні бійців щодня, це можна назвати зрадою батьківщини», — кричить пригожин на одному із записів, який за даними Associated Press, Reuters та інших світових ЗМІ є автентичним.

Окрім боєприпасів, пригожин каже, що «вагнерівцям» не видають навіть спеціальних лопат для риття окопів, через що бійці угруповання «мруть, як мухи».

Як повідомляється, керівництво армії своїми наказами намагається знищити армію «Вагнера». Міністерство оборони росії, за повідомленням Reuters, назвало заяву пригожина про припинення постачання бойових підрозділів «абсолютно неправдивою».

пригожин давно критикує російське керівництво. Ймовірно, тому, що він може собі це дозволити, враховуючи його близькі стосунки з путіним. Він неодноразово звинувачував генералів і високопоставлених кремлівських чиновників у відсутності завзяття в їхніх зусиллях із завоювання української території. Але вперше він звинуватив їх у державній зраді.

За даними Reuters, російське командування вже працює над тим, щоб підрізати пригожину крила. Воно відібрало у нього дозвіл на вербування ув’язнених, що, втім, «вагнерівці» не стали критикувати, а натомість назвали це власним рішенням. Також йдуть розмови про відхід від лінії фронту та обмеження повноважень.

Нагадаємо, правозахисник Володимир Осєчкін вважає, що пригожин, кадиров і суровікін хотіли перебрати на себе керівництво збройними силами рф.

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