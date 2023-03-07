Чи можуть мобілізувати людину, в якої родич має інвалідність: адвокат назвав умови

В Україні йде війна проводиться мобілізація, тому військовозобов'язаним масово роздають повістки. Але не всіх, хто отримав запрошення до центрів комплектації, обов'язково призвуть до армії.

Наявність близьких родичів з інвалідністю надає право на відстрочку. Це пояснив адвокат Богдан Пересада.

За його словами, згідно з першою частиною статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не призивають військовозобов'язаних, якщо у них дружина або чоловік з інвалідністю, у їхніх батьків або батьків чоловіка чи дружини є інвалідність.

Але йдеться про інвалідність І та II групи. Третя група інвалідності не є підставою для того, щоб військовозобов'язаний отримав відстрочку від служби.

Для підтвердження відстрочення до військкомату потрібно принести підтвердження:

- документи про інвалідність дружини (або — довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157−1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

- свідоцтво про шлюб;

- якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це.

Разом з документами потрібно додати заяву у довільній формі, в якій вказати що ви не підлягаєте мобілізації. Заяву потрібно написати у двох примірниках — один для військкомату, другий з відмітками військкомату залишити собі.

Як зазначає адвокат, конкретні вимоги, які документи, копії чи оригінали потрібно надавати, ніде не зазначено. Для візиту до ТЦК краще брати оригінали документів. Копії краще завірити у нотаріуса.

Нотаріально завірені копії документів можна також відправити «Укрпоштою» цінним листом з описом вкладення.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо принесли повістку, а військовозобов'язаний за кордоном.

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