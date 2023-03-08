Новообраний президент Чехії Петро Павел вважає, що на даному етапі війни в Україні розмовляти з російським керівництвом майже неможливо. Вони повинні спочатку продемонструвати готовність до переговорів і представити хоча б рамки мирної пропозиції. Про це сказав він в інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

«Як можна говорити з тим, хто веде агресивну війну, майже щодня посилає ракети на цивільні об'єкти і погрожує світу ядерним апокаліпсисом? - запитує він в інтерв'ю. — Москві доведеться змінити своє ставлення. Але на даному етапі, я думаю, це, напевно, ускладнить ситуацію. Технічно для поставки нових літаків і навчання пілотів знадобиться щонайменше півроку»

За його словами, Україна, що зазнала нападу з боку росії, зараз в основному потребує більше наземної техніки, особливо танків, бронемашин і артилерії. Петро Павел сказав, що Чехія вже досягла своєї межі, коли йдеться про підтримку України важкою технікою. Однак він вважає можливим для Праги з часом відправити в Україну танки Leopard, які вона отримає від Німеччини, хоча це становитиме певний ризик для обороноздатності країни. Німеччина має поставити Чехії 14 танків Leopard 2A4.

Президента також запитали про «проросійську і прокитайську позиції» двох його попередників на посаді президента — Вацлава Клауса і Мілоша Земана. Обидва вони, за його словами, поділяли ідею бути мостом між Заходом і Сходом, що, однак, Павел вважає «дуже особливою амбіцією». За його словами, не існує позиції посередині, і Чехія повинна усвідомити, до якого світу вона належить, а саме до світу демократій, а не до світу авторитарних режимів різного ступеня.

Нагадаємо, президент Чехії Петро Павел вважає, що Захід повинен відправити Києву все, крім ядерної зброї.

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