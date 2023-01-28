Колишнього генерала НАТО обрано президентом Чехії

Увечері 28 січня в Чехії було підбито попередні підсумки другого туру президентських виборів. Перемогу здобув колишній голова Військового комітету НАТО, генерал армії у запасі, 61-річний Петро Павел. Він набрав 58% голосів.

Колишній прем'єр-міністр Чехії, мільярдер Андрій Бабіш уже визнав свою поразку.

Нагадаємо, перший тур не зміг визначити переможця. Знадобився другий тур.

Глава уряду Чехії Петро Фіала привітав Павела з перемогою. Новий президент прийме присягу у березні, коли закінчиться термін чинного глави держави Мілоша Земана.

Павел стане четвертим президентом Чехії після здобуття нею незалежності 1993 року.

«Я не можу ігнорувати той факт, що жителі країни дедалі частіше стають свідками хаосу, безладдя та невизначеності. Що держава певною мірою перестала функціонувати. Нам треба змінити це. Необхідно грати за правилами, які будуть однакові для всіх. Потрібне повсюдне чищення», — обіцяв Павел під час передвиборчої кампанії.

Генерал у відставці обіцяє продовжувати надавати Україні всебічну допомогу. Бабіш дотримується іншої позиції. Після оголошення результатів другого туру голосування команда мільярдера розвішала по всій країні плакати з обіцянкою не дати втягнути Чехію у війну в Україні.

Однак Бабіш навряд чи зможе тепер перешкодити чеській владі надавати нашій країні допомогу. Уряд Фіали займає у цьому питанні абсолютно чітку позицію. Такої самої позиції дотримується і Петро Павел.

Відставний генерал дуже добре знає росіян. Він розпочинав свою кар'єру в армії ще за часів Варшавського договору. А коли очолював військовий комітет НАТО (2015−2018), вів переговори з Москвою щодо альянсу.

Торік у жовтні Павел дав інтерв'ю виданню Politico. Ось найбільш жорсткі його заяви щодо росії:

«Жодної демократичної революції в росії в найближчому майбутньому не буде. Не лише через міцність режиму, а й через ментальність багатьох росіян. У росії немає простору для виникнення справжнього опозиційного руху. Навіть Олексій Навальний насправді — не справжній опозиційний лідер. Він безперечно не ліберальний демократ, він просто іншого типу російський націоналіст. Хоча, звичайно, як партнер на переговорах він був би кращим, ніж нинішнє керівництво…

Неприйняття мобілізації — це не повстання проти режиму та не допомога Україні. Ці росіяни все одно вважають, що Україну треба покарати, просто не хочуть, щоби до цього залучали широку громадськість. Ці молоді люди, що біжать із країни, турбуються за своє життя, а це не означає, що вони проти війни. Я впевнений, що багато з них, як і раніше, підтримують націоналістичну політику путіна…"

Тому Петро Павел підтримує рішення уряду Чехії припинити видавати росіянам короткострокові туристичні візи.

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