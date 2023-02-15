Розширюється виробництво боєприпасів: міністр оборони ФРН хоче прискорити темпи поставок зброї

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, плани швидкого постачання десятків європейських танків Leopard 2 в Україну просуваються дуже повільно.

«Справи виглядають, м'яко кажучи, не дуже обнадійливо», — заявив політик 14 лютого в кулуарах засідання міжнародної контактної групи з питань поставок зброї в Україну.

Окрім обіцянки Німеччини поставити 14 Leopard 2A6, лише Португалія оголосила, що надасть три таких танки. За словами Пісторіуса, подальше постачання моделі А6 наразі не обговорюються. Що стосується танків Leopard 2A4 з Польщі, то можуть виникнути проблеми, пов'язані зі станом та експлуатаційними можливостями танків. На питання про те, чи розуміє він країни, які спочатку чинили шалений тиск на постачання танків, а тепер мають проблеми з постачанням, Пісторіус відповів: «Оскільки я рухаюся на дипломатичній арені, я б сказав: не дуже».

За словами міністра оборони Німеччини, питання про те, як забезпечити наявність достатньої кількості боєприпасів і запасних частин, також залишається відкритим, повідомляє Reuters.

«Федеративна Республіка Німеччина не може цього забезпечити, це можуть зробити лише збройні компанії», — сказав він.

Нові боєприпаси також шукають для «зенітного танка» Gepard. Тому Німеччина замовила постачання. Контракти з виробниками вже підписані, оголосив Пісторіус.

«Це означає, що ми негайно відновимо власне виробництво на Rheinmetall боєприпасів для Gepard. Це почнеться негайно».

За даними Міністерства оборони, контракти були підписані Німеччиною від імені України. Контракт від самої Німеччини вимагав би участі Бундестагу і зайняв би занадто багато часу.

«Для України наразі йдеться про те, щоб не втратити свій повітряний простір через російські військово-повітряні сили і не терпіти більше бомбардувань та атак на критично важливу інфраструктуру, — пояснив Пісторіус. — Сподіваємось, що зараз ще не надто пізно для того, щоб питання набрало обертів. Контракти на боєприпаси для Gepard покликані забезпечити незалежність і швидше постачання в Україну. Короткострокового закінчення війни не буде. Я також не бачу короткострокового переможця. Тому важливо розставити правильні акценти у постачанні зброї в Україну, щоб країна могла захистити себе від російського агресора».

Нагадаємо ексклюзивне інтерв’ю Дениса Урбановича «ФАКТАМ» — «В лісосмугах біля Бахмуту земля перемішана з тілами загиблих»: після вже третього поранення боєць полку Кастуся Калиновського повертається на фронт.

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