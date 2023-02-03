Новообраний президент Чехії заявив французькому інформаційному агентству AFP, що союзники повинні проявити більше сміливості у підтримці України. Тому він пропонує, щоб Захід направив Києву всю наявну зброю, окрім ядерного арсеналу.

«Що стосується звичайних озброєнь, то я дійсно не бачу причин для обмежень. Без бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракетних систем великої дальності, а в перспективі, можливо, навіть без надзвукової авіації, Україна дійсно не зможе впоратися з таким важким противником», — сказав він.

У контексті нинішньої дискусії щодо можливих поставок винищувачів F-16 в Україну, він погодився з позицією Польщі, згідно з якою це має сенс, якщо все НАТО погодиться на них.

«Потрібно більше сміливості, тому що деякі країни дещо стримано ставляться до постачання сучасної зброї. Якщо ми займемо єдину позицію, це дасть нам найкращі шанси на успіх», — цитує Петра Павела AFP.

Після перемоги новообраний президент вже дав інтерв'ю кільком іноземним ЗМІ, зокрема британським BBC та Financial Times. Іноземні журналісти запитують Павела переважно про міжнародну політику, і AFP не стало винятком. В інтерв'ю Павел повторив, що Україна повинна стати членом НАТО і ЄС після закінчення війни і виведення російських військ.

«Тоді це буде лише питання політичної волі, тому що з точки зору консенсусу в цінностях, з точки зору довгострокових стратегічних інтересів і з точки зору технічної сумісності між арміями НАТО і України, Україна вже виконала умови», — сказав Петро Павел, додавши щодо членства в НАТО, що українська армія буде найбільш досвідченою і підготовленою армією в Європі з огляду на поточний конфлікт.

На думку новообраного президента, конфлікт в Україні може закінчитися лише тоді, коли росія покине українську територію, відбудуться мирні переговори, буде відшкодовано завдану шкоду, а потім країна буде відбудована після війни, і буде проведено розслідування військових злочинів у рамках закону.

Нагадаємо, що ексголову Військового комітету НАТО, генерала армії у запасі обрано президентом Чехії.

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