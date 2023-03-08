Вдруге забрали в полон: у Мелітополі військові рф викрали 22-річного волонтера

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти викрали 22-річного мелітопольця Іллю Єніна, який від початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством. Ілля допомагав мешканцям міста, зокрема, продуктовими наборами, переданими в межах гуманітарної допомоги. Це вже друге затримання українця. У червні минулого року загарбники провели обшук у квартирі хлопця та забрали його з собою. Він пробув у полоні 21 день. Й от прийшли вдруге. Четверо загарбників приїхали до Єніна додому й забрали хлопця «на бесіду». Наразі його місцеперебування невідоме. Про це повідомило місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

«У Мелітополі військові рф вдруге забрали в полон хлопця, який займався волонтерством. 6 березня о 9 ранку до будинку Іллі Єніна прийшли непрошені гості та „запросили“ на розмову. Куди саме — ніхто не знає. За свідченням очевидців, у двір прийшли 4 особи. У будинок вони не заходили й обшук не проводили, але зажадали, щоб він віддав телефон і пройшов за ними на бесіду. Відтоді 22-річний хлопець зник і про його місцезнаходження рідні нічого не знають», — пише видання.

Інформацію про викрадення Іллі Єніна підтвердив його брат Данило.

«Вчора о 9:00 з дому в Мелітополі мій брат Ілля Єнін вдруге був „запрошений“ на розмову — кудись. Сьогодні о 20:40 місцезнаходження Іллі невідоме. Причини та претензії не були озвучені. Вдома на нього чекає наша старенька бабуся, а на неокупованій території на нього чекають мама й брати! Прошу про максимальний репост та висвітлення у ЗМІ», — написав у фейсбуці Данило Єнін 7 березня.

За даними «Ріа-Мелітополь», напередодні викрадення Ілля шукав перевізника, він збирався разом із хворою бабусею виїхати на підконтрольну Україні територію.

«Примітно, що в червні минулого року військові рф вже проводили обшук у будинку Іллі, після чого хлопця взяли в полон. Бити юнака почали просто на очах у старенької бабусі в будинку. Тоді на обшук приїхали 15 озброєних військових. Що шукали, незрозуміло. Після обшуку вони забрали телефон Іллі й відвезли його в невідомому напрямку. У полоні він пробув 21 день», — нагадало «Ріа-Мелітополь».

Нагадаємо, раніше окупанти оголосили Мелітополь «столицею» захопленої частини Запорізької області. Про це заявив ексрегіонал, гауляйтер окупованої частини Запоріжжя євген балицький.

Бердянськ та Енергодар набули статусу «міст обласного значення». Крім того, окупанти вирішили змінити адміністративний устрій окупованої частини регіону: вона розділена на 16 адмінодиниць.

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