Підлітки познущалися над могилою загиблого бійця ЗСУ заради відео в інтернеті

На Черкащині, де нещодавно зі сховища банку було викрадено мільйони гривень, вандали скоїли наругу над могилою загиблого бійця. Про це повідомили у поліції Черкаської області.

«За фактом наруги над могилою військовослужбовця поліція відкрила кримінальні провадження. Наразі встановлено чотирьох осіб причетних до факту наруги над могилою. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводять необхідні процесуальні дії для встановлення повних обставин події. Правоохоронці опитують неповнолітніх та їхніх батьків. У соціальних мережах шириться інформація про те, що неповнолітні хлопці та дівчата у селі Івахни Уманського району вчинили неправомірні дії на могилі загиблого Героя України. Підлітки зняли з надгробка Прапор, встановлений воїну на знак пошани, та виклали відео свого вчинку до соціальної мережі Тік-ток», — йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що правопорушники вже встановлені, ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років.

«Їх доставили до районного управління поліції, де нині вони разом із батьками дають свідчення. На батьків, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи. Відомості про подію наразі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Розслідування у справі триває», — повідомили правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Чернівцях вандали розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО.

Фото: Поліція Черкаської області

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