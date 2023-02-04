Зі сховища банку у Черкасах викрадено мільйони гривень: стали відомі подробиці

Крадіжки у банках здійснюють не лише вправні злодії, а й співробітники фінансових установ, яке це сталося у Черкасах.

Як повідомляє Черкаська обласна прокуратура, колишня начальниця відділення одного з міських банків привласнила гроші в особливо великих розмірах — близько шести мільйонів гривень в еквіваленті. Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства жінка, працюючи на керівній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем, проникла у сховище, де зберігалися гроші, та без будь-яких законних підстав вилучила звідти більше мільйона гривень, 100 тисяч доларів та 70 тисяч євро. Вона привласнила кошти та розпорядилася ними на власний розсуд

Наразі вживаються заходи, спрямовані на відшкодування збитків, завданих банку. В прокуратурі не називають імені зловмисниці, нагадуючи, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Фото пресслужби Черкаської обласної прокуратури

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