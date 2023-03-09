Сьогодні четвер — день, коли плани на майбутнє можуть засмучувати деяких знаків Зодіаку, вважають астрологи.

Але якщо вони зможуть відстояти свою думку і боротимуться за свою мрію, то день завершиться в цілому успішно, пише Укрмедіа.

Овен

На успіх особливо розраховувати не варто, але якщо ви докладете зусиль, то неодмінно досягнете поставленої мети. Справ буде багато, але частину їх можна доручити помічникам та друзям. Намагайтеся не критикувати оточуючих: сьогодні будь-які ваші зауваження відрізняються підвищеною уїдливістю. У другій половині є ризик витратити багато сил на щось, чого ви не особливо потребуєте.

Телець

Сприятливий день, цікавий та багатообіцяючий. Вам вдається багато з того, з чим не впоралися інші. Ви впевнені у своїх силах, і ваша впевненість не позбавлена ​​підстав — ви знайшли шлях до успіху і не збираєтеся сходити з нього. Можлива перемога над давнім недоброзичливцем. День підходить для відвідування світських заходів, нових знайомств, спілкування із цікавими людьми. Роман, який розпочався цього дня, подарує безліч приємних емоцій, а вже закохані Тельці отримають приємний сюрприз.

Близнюки

День обіцяє бути спокійним та досить приємним. Все йде як йде, і вас це, загалом, цілком влаштовує. Можливі невеликі розбіжності з керівництвом, але вже до середини дня всім стане ясно, що й ваша думка має право на існування. Також день підходить для покупок, але ще краще — для інвестицій у бізнес та довгострокових вкладів. З близькими порозумітися буде не легко, але й серйозних конфліктів не виникає. Просто в якийсь момент кожен залишається при своїй думці, але це ніяк не впливає на почуття, які люди відчувають один до одного.

Рак

На вас чекає дуже вдалий день. Вам щастить у багатьох справах, у тому числі й у тих, за які ви беретеся із сумнівом — зірки будуть на вашому боці, і хтось напевно прийде на допомогу там, де вам не вистачить власного професіоналізму, знань та досвіду. Можливі грошові надходження та цінні подарунки. А ще день підходить для романтичних та дружніх зустрічей. Вам вдається обговорити з близькими дуже важливі питання, дійти єдиної думки. Розбіжності та суперечки залишились у минулому, зараз можна спокійно будувати спільні плани на майбутнє.

Лев

Доведеться докласти зусиль, щоб зробити все те, що було заплановано на цей день: занадто багато перешкод виникає несподівано, до того ж ваші союзники поводяться не найкращим чином. Багатьом Левам доведеться виконувати чужу роботу або виправляти помилки, допущені іншими людьми. Можуть виникати розбіжності і з близькими людьми, а деяким представникам знака важко буде порозумітися зі старшими родичами. До вечора, однак, вдасться відновити порозуміння та досягти компромісу.

Діва

День буде насиченим, досить стомлюючим, але плідним. Не з усіма проблемами вдасться впоратися самостійно і краще відразу подумати, до кого ви зможете звернутися за допомогою. Намагайтеся не бути відвертими з малознайомими людьми: навряд чи вони зберігатимуть ваші секрети. Сьогодні буде важко домовитися з близькими, навіть якщо йдеться про справжні дрібниці. Тому варто піти на компроміс, щоби не допустити конфлікту. Втомливих подорожей і чисельних поїздок краще не планувати через можливі затримки у дорозі.

Терези

День більше підходить для роздумів, аніж для активних дій. Можна підбити якісь підсумки, проаналізувати свої вчинки та його наслідки; після цього неквапливо переходьте до планів на майбутнє. Не варто вірити всім обіцянкам, які дають вам оточуючі. У знайомствах необхідна розбірливість: сьогодні до вас так і тягнуться різні люди, у тому числі ті, від кого варто було б триматися подалі. Закохані можуть сваритися. Увечері емоційний фон стабілізується і ситуація покращиться.

Скорпіон

Більшу частину дня заберуть абсолютно непотрібні і досить неприємні справи, яких не вдається уникнути. Ви здатні стиснути зуби, проявити чудеса терпіння і наполегливості, щоб досягти тих результатів, на які чекають від вас оточуючі, але сил це вимагатиме чималих. На щастя, сьогодні вас вирізняє неабияка цілеспрямованість. Сьогодні буде корисно змінити обстановку, чимось порадувати себе. Намагайтеся не перетрудитися, виснажливі навантаження вам зовсім ні до чого. Близькі люди намагатимуться підтримати вас, але не завжди їхні шляхетні пориви будуть приносити потрібні плоди.

Стрілець

День складається дуже добре. Ділові переговори проходять якнайкраще, вдається знайти надійних помічників та союзників. Зростають професійні навантаження, але нагорода за виконану роботу не забариться. Можливе отримання цікавих пропозицій про співпрацю, деякі Стрільці зможуть піднятися кар'єрними сходами. В особистих відносинах переважає вплив позитивних тенденцій. Ваші почуття до коханої людини глибокі та взаємні. Близькі люди виявляють непідробний інтерес до вашого життя, дають добрі поради.

Козоріг

День пройде дуже плідно і дозволить досягти значних успіхів. Але розслаблятися не можна ні на хвилину, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб плоди ваших праць дісталися комусь іншому. Цей день пов'язаний із цікавими бесідами, отриманням важливої ​​інформації, обміном корисним досвідом. Багато Козорогів переглянуть свої стосунки з коханою людиною, захочуть по-новому розставити акценти у них. Загалом розвиток подій відповідає вашим очікуванням та планам, ви не стикаєтесь із протидією якихось могутніх сил.

Водолій

Намагайтеся не поспішати. Чим уважніші, розважливіші та акуратніші ви будете, тим краще складеться цей день. Є шанс навести лад у справах, розібратися з проблемами, що накопичилися, вийти переможцем із боротьби з недоброзичливцями. Будьте вимогливими до себе і поблажливими до оточуючих — це дозволяє зберегти непогані стосунки навіть з тими, з ким ви сьогодні опиняєтеся по різні боки барикад. А ось обговорювати з близькими складні та важливі питання: сьогодні не бажано, тому що дійти єдиної думки буде непросто.

Риби

Вдалий день, що дозволяє змінити життя на краще. Трохи винахідливості, трохи старань — і будь-який збіг обставин стане вдалим для вас. Підходящий день для творчої та дослідницької роботи, різноманітних експериментів. Несподівано ви отримуєте відповіді на питання, що турбували вас останнім часом, і ці відповіді вам дуже подобаються. До того ж у багатьох Риб несподівано виявляються нові таланти та здібності. Можливі романтичні захоплення, але найімовірнішим є початок дружніх відносин.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали тих представників знаків Зодіаку, в чиєму життю у березні настане біла смуга.

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