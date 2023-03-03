Прийшов їхній час: названо 4 знаки зодіаку, в чиє життя біла смуга прийже вже у березні

Чотири знаки зодіаку у березні зуміють налагодити своє життя, тому що Фортуна та Всесвіт опиняться на їхньому боці, помітивши нарешті тих, хто заслужив перепочинок та подяку за терпимість й працьовитість.

Так вважає астрологиня Наталя Гурьянова.

Водолії

Надійною опорою для Водоліїв стануть їхні кохані. Саме друга половинка зуміє розвіяти поганий настрій цього знака зодіаку, придумавши подарунок, який прийде їм до серця. Водолії як ніхто інший потребують опори. І вони знайдуть цю підтримку поруч із тими, хто їм особливо дорогий.

Овни

Поряд з Овнами опиниться старовинний друг, який несподівано нагадає про себе. Це саме та людина, яка знайде спосіб порадувати народжених під цим сузір'ям. Примхливі Овни не розраховують на прихильність небесних світил. Але зірки не залишать їх без підтримки, надіславши їм вірного друга.

Леви

Розвіяти тугу та поганий настрій Левів у березні зуміють ті, кому вони повністю довіряють. Саме друзі витягнуть представників зодіакального кола з рутини та домашнього побуту. У життя Левів увірветься щастя, їхні бажання виконуватимуться наче за рухом чарівної палички.

Терези

Терези знайдуть своє щастя у родинному колі. Зірки радять їм приділити увагу близьким. Саме час, проведений з коханими, виведе цей знак зодіаку зі стану нудьги та втоми. Такі тихі вечори з коханими надихнуть Терезів. Вони наповняться умиротворінням та спокоєм.

«ФАКТИ» публікували гороскоп на 3 березня від Анжели Перл.

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