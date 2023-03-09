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«Прилетіло три ракети»: Назар Задніпровський про зйомки під час обстрілів

10:30 10 березня 2023
Актор Назар Задніпровський

Популярний актор, зірка національного театру імені Івана Франка Назар Задніпровський, розповів про особливості роботи під час війни. У програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» Назар поділився найстрашнішим моментом під час зйомок серіалу та правилами роботи театрів у воєнні часи.

«Ми знімали серіал „Скажені сусіди“, — розказав Задніпровський. — Це було у Києві. Під час активної фази нашої роботи 10 жовтня відбувся масований ракетний обстріл по столиці. Зйомки відбувалися на кіностудії, поруч з якою знаходилась ТЕЦ. Просто на очах в акторів у ТЕЦ прилетіло три ракети. І ми ховалися в бомбосховищі. Були такі дні… Але не зважаючи на блекаути і постійні ракетні обстріли ми продовжували працювати».

Актор впевнений, що «шрами», які отримало його покоління під час війни, ніколи не загояться.

«Зараз продовжуються обмеження у роботі театрів, — розповів Задніпровський. - Памятаю, що моя остання репетиція перед початком повномасштабного вторгнення відбулася 23 лютого. А 24 все почалось. Тільки в травні ми почали ходити на репетиції на свій страх і ризик. І лише у жовтні нашому театру дозволили працювати. Тому, національний театр імені Івана Франка живий!«

Раніше «ФАКТИ» писали, що Олена Кравець заявила, що не повернеться в «Квартал 95».

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