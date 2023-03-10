Море сліз та квітів: у Запоріжжі попрощались із родиною, життя якої забрала російська ракета

9 березня у Запоріжжі поховали родину Фурник, яка загинула внаслідок удару російської ракети по багатоповерхівці, де вони мешкали. Пара мала квартиру на другому поверсі. Лише за тиждень до трагедії 23-річні Каміла та Ілля із восьмимісячною донькою Евеліною повернулись із Закарпаття.

Тіла через два дні після вибухів знайшли під завалами через дві доби. Всі вони були в одному ліжку. Світлини із церемонії прощання опублікували місцеві ЗМІ.

«Жили в квартирі батька Іллі. Мали її переоформити, батьки хотіли дітям подарувати, але через війну не встигли, — розповіла журналістам тітка Каміли. — Я отримала від міської влади акти про руйнування житла, а допомогу оформити не можу, бо це має робити … власник житла. Я намагаюсь пояснити, що власник в тимчасовій окупації і не може приїхати. Мерія сказала, що нічого не знає. Кажуть, шукайте юриста і вирішуйте. Після похорону вже цим будемо займатися. На поховання гроші дала агрофірма, де батько працював, „Мотор Січ“ та небайдужі люди».

Провести молоду родину в останню путь прийшли колеги, друзі та рідні Каміли. А ось рідні чоловіка в окупації. Поховали Іллю, Камілу та їхню дитину у Запоріжжі на кладовищі Святого Миколая.

Нагадаємо розповідь військкора Євгенії Китаївої про роботу на фронті: «Будинок піднявся у повітря й почав на нас падати».

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