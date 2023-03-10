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Події

Мати на допомогу не прийшла: на Житомирщині ґвалтівник кілька років глумився над власною дочкою

15:41 10 березня 2023
Гвалтівник

На Житомирщині, де раніше чоловік цілий тиждень відмовлявся віддавати тіло померлої матері, до 13 років за ґратами засуджено батька за сексуальне насильство над рідною донькою. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнали винним і засуджено до 15 років позбавленні волі за зґвалтування та розбещення своєї малолітньої доньки (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Прокурор у суді довів, що батько впродовж року вчиняв дії сексуального характеру стосовно 12-літньої доньки», — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що потерпіла неодноразово скаржилася матері, однак вона не відреагувала.

«Сексуальне насильство пригнічувало емоційний стан дитини, на що звернула увагу шкільний психолог. Після відвертої розмови з малолітньою ученицею працівники навчального закладу викликали правоохоронців. Відразу після розкриття злочину дівчинку та її сестру на виховання прийняла прийомна сім’я, де вони перебувають і дотепер. Наразі у суді триває розгляд справи щодо позбавлення обох батьків батьківських прав», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Києві чоловік зґвалтував свою хрещеницю.

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