Хрещений батько виявився негідником: у Києві чоловік зґвалтував свою хрещеницю

У Києві, де напередодні винесли вирок по справі з розчленуванням, затримали зловмисника, який згвалтував власну хрещеницю. Інформація про злочин до поліції надійшла від медиків — за їх повідомленням, дівчина 2001 року народження зазнала насильства. У неї було діагностовано перелом кісток та забій м’яких тканин носа, говориться у повідомленні правоохоронців.

Потерпіла розповіла, що у квартирі на вулиці Лісківська її зґвалтував хрещений батько. Для встановлення обставин події на виклик негайно вирушила слідчо-оперативна група, співробітники управління карного розшуку столичного главку та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я Деснянського управління поліції.

Було з’ясовано, що 22-річна дівчина прийшла у гості до свого хрещеного батька, де вони разом розпивали спиртні напої. У подальшому чоловік почав чіплятися до похресниці, декілька разів вдарив та зґвалтував її.

Правоохоронці за силової підтримки бійців полку поліції № 1 затримали раніше не судимого місцевого мешканця, 1969 року народження, вилучивши у нього речові докази, а також зброю та боєприпаси: помпову рушницю, пістолет Форт-17Р та більше 100 набоїв до них.

За даним фактом слідчими Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування. Затриманому повідомлено про підозру і наразі судом вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві було затримано чоловіка, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 8-річної падчерки.

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram