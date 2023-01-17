Мешканець Житомирщини цілий тиждень відмовлявся віддавати тіло померлої матері, погрожуючи поліцейським гранатою
На Житомирщині, де нещодавно батько вбив сина під час застілля, правоохоронці знайшли тіло жінки, яку не хотів ховати божевільний син. У Бердичеві чоловік фактично взяв у заручники мертву мати, погрожуючи представникам місцевого самоврядування та поліції, повідомляє zhitomir-online.com.
Так, син тиждень не давав поховати померлу матір та погрожував представникам влади та правоохоронцям підривом гранати, якщо ті будуть забирати покійницю з будинку. А коли поліція провела захоплення сина покійниці та вивезла хворого на примусове лікування, тіла померлої у будинку не знайшли.
16 січня на прибудинковій території відновились пошуки тіла померлої матері, і врешті-решт її таки знайшли в заваленому сміттям будинку. Судмедексперт, що прибула на місце події, встановила, що померла жінка має природню причину смерті.
Раніше «ФАКТИ» писали про цікавий випадок на Волині, де жінка прийшла додому через 4 місяці після свого похорону.
Фото: zhitomir-online.com408
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