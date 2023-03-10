Наказано прикидатися «вагнерівцями»: у путінських мобіків знайшли цікаву інструкцію (фото)

Бойовиків групи «вагнер», фінансист якої євген пригожин постійно конфліктує з російським військовим керівництвом, роблять «крайніми» й у побутових надзвичайних пригодах, наприклад, ДТП за участі окупантів та місцевих мешканців на тимчасово захоплених територіях України.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, керівництво «другої армії світу» поширює пам'ятку щодо поводження з цивільними на тимчасово окупованих територіях України, де містяться рекомендації для російських військових з просування ворожих наративів, отримання дозволу на проживання у пустуючому житлі цивільних та примусовому відчуження їхнього автотранспорту.

У разі «нещасних випадків» чи смертельних або травматичних ДТП, скоєних окупантами у стані алкогольного сп'яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності їм наказують представлятися бійцями ПВК «вагнер».

Фото зі сторінки СтратКому ЗСУ

«Очевидно, керівники армії рф обрали тактику перекладання відповідальності за скоєні воєнні злочини на „вагнерівців“. Наявність цих листівок — зайвий доказ систематичного нехтування росією правилами ведення війни та наявності в армії окупантів суттєвих проблем з дисципліною через утворений дефіцит професійних військових у її лавах», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивний матеріал «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни», — генерал Віктор Назаров" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram