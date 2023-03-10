Тиснули морально: на Одещині зловили аферистів, які намагалися нажитися на родичах загиблого бійця ЗСУ (фото)

В Україні, де останнім часом активізувалися шахраї, викрили банду, яка видурювала гроші у родичів загиблих українських воїнів. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення рф. За „винагороду“ він та його спільники обіцяли постраждалим сім’ям своє „сприяння“ в отриманні одноразової грошової допомоги від держави. Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних Сил України. За цю суму шахраї „гарантували“ безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації. Організатор схеми „переконував“, що вирішить це питання нібито через власні зв’язки серед посадовців однієї з військових частин. Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували „бюрократичними“ перепонами», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини «обумовленої» суми від брата загиблого.

«Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Планується обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності», — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що сума виплати сім'ї загиблого бійця зараз становить близько 15 млн грн.

Як писали «ФАКТИ», раніше українцям розповіли про популярні схеми шахрайства.

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