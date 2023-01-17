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Пропонують неіснуючі види допомоги та використовують підроблені сайти відомих банків: українців попередили про аферу з виплатами

10:19 17 січня 2023
Людина за ноутбуком

Українців попередили, що шахраї намагаються заволодіти коштами громадян, пропонуючи людям неіснуючі види допомоги від іноземних партнерів. До речі, збирати особисті дані людей аферисти намагалися й під виглядом Пенсійного фонду України.

Як попереджають в Міністерстві соціальної політики, шахраї пропонують громадянам отримати допомогу, для чого необхідно перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

  • довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформі єДопомога);
  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті негайно заблокувати платіжну картку;
  • дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Нагадаємо, що аферисти вигадали схему, пропонуючи людям «вирішити питання зі зв'язком та інтернетом» під час відключень світла. Отримуючи дані, зловмисники крадуть гроші з банківських карток.

Фото Мінсоцполітики

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