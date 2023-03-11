«Володіють українці»: у «Паріматч» звернулися до Зеленського щодо рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед них опинилася й українська компанія «Паріматч». Колектив «Паріматч» звернувся до президента щодо рішення РНБО, йдеться на офіційному сайті компанії.

«Паріматч — бренд який було створено українцями, який розвивається українцями, в якому працюють і яким володіють українці. У березні 2021 компанія отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн казино. За два роки було сплачено більше 850 млн грн податків, зборів та ліцензійних платежів до держбюджету України», — йдеться у офіційному зверненні.

У компанії наголосили, що з початку війни бренд Parimatch припинив діяльність на території росії, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора.

«Підтвердженням вказаного є офіційне заключення та висновки міжнародній юридичної компанії Mayer Brown. Окрім того, у грудні 2022 компанія виграла суд щодо захисту ділової репутації проти ЗМІ, які маніпулювали та відверто фальсифікували факти з метою руйнування ділової репутації», — наголосили в компанії.

Там також додали, що ТОВ «Паріматч» на постійній основі допомагає країні у боротьбі з ворогом та підтримки населення.

«Постійна допомога надається збройними силами України, Силам територіальної оборони, Головному управлінню розвідки, Державній прикордонній службі, Силам Спеціальних операцій, державним і приватним благодійним Фондам. Компанія має численні державні і військові подяки, в тому числі від Президента України. Загальна сума допомоги складає більше 500 млн грн.», — йдеться у зверненні до президента.

Там також вказано, що на компанію створюється тиск, а саме: блокується робота платіжних систем, здійснюється вплив на банківську систему і її менеджерів; створюється підґрунтя щодо відкриття кримінальних справ за тяжкими статтями, таким як державна зрада, здійснення колабораційної діяльності працівникам компанії та партнерам; неодноразово в соцмережах і медіа розповсюджувалася маніпулятивна і недостовірна інформація, фальсифікувалися дані щодо компанії, її власників, з метою руйнування ділової репутації, та висвітлення компанії в негативному світлі.

«Вважаємо, що це спланована компанія проти ТОВ „Паріматч“ і колективу, бренду Parimatch та проти всього українського бізнесу в цілому», — йдеться у зверненні. Також колектив компанії звернувся до президента України, який є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, з проханням доручити перевірити викладені факти.

«Ми готові до публічного обговорення, готові відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позиції у суді», — закликав колектив «Паріматч».

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