Мобілізація в Україні: чи може військовозобов’язаний попросити представника ТЦК пред’явити документи

Через військову агресію росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Але через те, що наразі повістки видають навіть на вулицях, деякі особи зловживають цим правом. Тому перед отриманням повістки військовозобов'язаний може попросити уповноважену особу пред'явити документи, щоб переконатися, що вона має право вручати повістки.

Про це розповіли експерти «Безоплатної правової допомоги» на власній Facebook-сторінці.

Військовозобов'язана особа перед отриманням повістки має право попросити представника ТЦК (уповноважену особу) пред'явити документи.

На прохання військовозобов'язаного громадянина, якому видається повістка, уповноважена особа повинна надати такі документи:

службове посвідчення або документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;

копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів;

вказати підставу для перевірки документів.

Нагадаємо, раніше юристи розповіли, що робити у випадку, якщо повістку видали не за місцем обліку та реєстрації.

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