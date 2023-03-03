Мобілізація-2023: повістку видали не за місцем обліку та реєстрації ― що робити

Воєнний стан та загальна мобілізація подовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку та реєстрації.

Майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів у коментарі NV, що робити, коли повістку видали на вулиці людині, яка стоїть на обліку у територіальному центрі комплектування в іншому місті/районі/області.



Постановою уряду № 92 від 1 лютого ухвалено рішення, що військово-лікувальні комісії, які працювали під час призову, зараз мають поновити роботу та проводити огляд чоловіків від 27 років, які з’являються за повісткою.

За словами Олександра Мельничука, повістка ― це повідомлення чоловіку про те, що треба актуалізувати дані та пройти медкомісію, але видавання її не за місцем обліку викликає додаткові труднощі.

«Повістка ― це повідомлення людині, інформативне нагадування, воно може називатися повістка, а насправді це повідомлення, що людина має прийти, пройти медичну комісію та звірку всіх даних», ― каже військовий.

Майор ЗСУ зазначив, що отримання повістки від ТЦК не за місцем обліку ― це розповсюджена ситуація, оскільки їх виписують на вулицях у багатьох населених пунктах.

В цьому випадку людині потрібно прийти до центру комплектації та узгодити ситуацію з військовими.

Мельничук підкреслив, що під час війни чоловіки не мають права змінювати місце проживання без дозволу голови ТЦК. Коли людина змінює місце проживання, відбувається обмін документами з ТЦК.

В Положенні про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом зазначається, хто має право видавати повістки:

- представники органів місцевого самоврядування;

- керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

- представники закладів освіти;

- посадові особи районного (міського) ТЦК.

Зазначені особи видають повістки зразка, вказаного в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ 1487.

«ФАКТИ» розповідали про два типи повісток та яке покарання передбачено законом за ігнорування повістки.

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