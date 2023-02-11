В Україні збільшилась кількість випадків вручення повісток на вулицях: в ЗСУ пояснили причину

Під час воєнного стану та мобілізації військовозобов'язаним громадянам вручають повістки для того, щоб вони стали на облік.

Часто це відбувається у найнесподіваніших місцях: у ТЦ, на заправках та на вулицях.

За словами майора ЗСУ Олександра Мельничука, цього могло й не статися, якби військовозобов'язані вчасно (коли в їхньому житті відбулися певні зміни) зверталися до Територіальних центрів комплектування.

«Як відомо, не всі військовозобов'язані перебувають на військовому обліку. Тому і доводиться їм видавати запрошення у військкомати, найчастіше і на вулиці», — сказав майор.

Він зазначив, що зазвичай військовозобов'язаним вручають не повістки, а повідомлення. Це скоріше запрошення до військкомату для того, щоб актуалізувати дані, пройти медичну комісію. Одразу на фронт ніхто нікого не відправляє.

Раніше «ФАКТИ» публікували роз'яснення юриста щодо вручення повісток.

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