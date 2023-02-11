39.50 / 40.18 42.03 / 42.90
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні збільшилась кількість випадків вручення повісток на вулицях: в ЗСУ пояснили причину

16:15 11 лютого 2023
повістка

Під час воєнного стану та мобілізації військовозобов'язаним громадянам вручають повістки для того, щоб вони стали на облік.

Часто це відбувається у найнесподіваніших місцях: у ТЦ, на заправках та на вулицях.

За словами майора ЗСУ Олександра Мельничука, цього могло й не статися, якби військовозобов'язані вчасно (коли в їхньому житті відбулися певні зміни) зверталися до Територіальних центрів комплектування.

«Як відомо, не всі військовозобов'язані перебувають на військовому обліку. Тому і доводиться їм видавати запрошення у військкомати, найчастіше і на вулиці», — сказав майор.

Він зазначив, що зазвичай військовозобов'язаним вручають не повістки, а повідомлення. Це скоріше запрошення до військкомату для того, щоб актуалізувати дані, пройти медичну комісію. Одразу на фронт ніхто нікого не відправляє.

Раніше «ФАКТИ» публікували роз'яснення юриста щодо вручення повісток.

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Обшук СБУ

Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

Провокація та нісенітниця: адвокат розповів, що робити, коли людину затримали та незаконно доправили до ТЦК

Провокація та нісенітниця: адвокат розповів, що робити, коли людину затримали та незаконно доправили до ТЦК

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту