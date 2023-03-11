Водіям розповіли, чому може різко зрости витрата палива, і як цього уникнути

Жоден водій не зможе залишитися спокійним, споглядаючи стрімку зміну цін на автопаливо — бензин та газ. Ще неприємніше, коли в якийсь час ви помічаєте, що під час звичайних поїздок палива витрачається більше, ніж зазвичай. Що робити в таких випадках, розповіли автоексперти на ресурсі Твоя машина.

Згідно з їх висновком, істотно зменшити витрату палива без поїздки в автомайстерню можна тільки в тих випадках, якщо в машині немає серйозних технічних неполадок. Тому в першу чергу слід оцінити стан повітряного фільтра та рівень тиску у шинах.

1. Технічні рідини

Очевидною причиною різкого зростання споживання палива автомобілем є заправка неякісним пальним. Якщо використовувати ДП чи бензин невідповідної якості та хімічного складу, воно згорятиме набагато швидше чи неправильно, так як електронні компоненти у транспортному засобі почнуть збагачення суміші, подаючи більше палива до камери згоряння. Щоб унеможливити такі явища, достатньо відповідально підходити до вибору АЗС, заливаючи в бак лише перевірене паливо на відомих автозаправних станціях.

Також зростання витрати бензину або дизеля може пояснюватися використанням невідповідної або низькосортної моторної олії або недотриманням термінів її заміни. Проблема вирішується очищенням системи від низькоякісної змащувальної рідини та заливом нового складу.

2. Проблеми в електронному блоці керування

Будь-який двигун внутрішнього згоряння в сучасному автомобілі керується просунутою електронікою і тісно взаємодіє з безліччю систем та засобів контролю. З урахуванням даних, отриманих від різних датчиків, ЕБУ адаптує роботу виконавчих вузлів (тиск палива, рівень відкриття дросельної заслінки, інтенсивність роботи форсунок та багато іншого) під умови експлуатації транспортного засобу. Якщо який-небудь із датчиків починає відправляти некоректну інформацію, то блок управління підбирає неправильні налаштування, через що паливна суміш згоряє неправильно, що тягне за собою підвищення витрати палива. На щастя, у таких випадках на панелі приладів відображається іконка Check Engine, що вказує на необхідність термінової перевірки обладнання. Виявивши таке сигнальне повідомлення, потрібно негайно відправитися за допомогою в автомайстерню, де буде проведено професійне зчитування помилок з їх подальшим усуненням або заміною датчика, що вийшов з ладу.

3. Паливний фільтр

Нерідко проблема з підвищеною витратою палива виникає через забруднення паливного фільтра. За таких обставин тиск палива різко знижується, і ЕБУ відправляє команду на утримання форсунок у відкритому стані протягом тривалого часу для адаптації показників тиску. Теоретично в цьому немає жодних проблем, проте при засміченні фільтра тиск часто стрибає і є нестабільним, тому електроніка банально не встигає підбирати коректні параметри роботи, викликаючи незбалансовану подачу палива до камери згоряння з непередбачуваним, як правило, високим споживанням палива.

4. Повітряний фільтр

Ще один розхідник, що безпосередньо впливає на споживання палива — повітряний фільтр. Не секрет, що витрати пального безпосередньо залежить від надходження в систему повітря, а якщо цей процес ускладнюється, двигуну стає складно всмоктувати повітря, так як фільтр забитий пилом та брудом. А якщо він сильно навантажується, витрата палива стрімко зростає. Тому заміну повітряного фільтра потрібно виконувати при кожному оновленні змащувальної рідини.

5. Датчик масової витрати повітря

Цей елемент контролює споживання повітря, оцінюючи обсяги мас, що надходять, в камеру згоряння. При негерметичності каналів, якими проходить повітря в систему, результати вимірювань стають неточними. В результаті виходить неправильне стехіометричне співвідношення горючої суміші, і відбувається некоректна робота двигуна внутрішнього згоряння з усіма неприємностями. Тому при перевірці транспортного засобу слід попередньо оцінити датчик масової витрати палива ДМРВ.

6. Елементи поршневої групи

У процесі експлуатації будь-якого транспортного засобу елементи поршневої групи зазнають неминучого зносу. Якщо ж пробіг перевищує 100 тис. км, такі явища очевидні. На двигунах з таким пробігом підвищена витрата палива часто пояснюється проблемами компресії в циліндрах. Якщо вона низька, рівень віддачі ДВЗ знизиться, а для досягнення необхідної віддачі він почне спалювати багато палива. Тому автомобілі з «віком» часто споживають більше бензину/ДП, ніж очікується.

7. Свічки запалення, що вийшли з ладу

При неправильному виборі зазору, забруднення або природному зносі свічок запалювання різкий стрибок витрати палива є природним наслідком. Якщо ви не готові переплачувати за паливо на мережевих АЗС, то свічки запалювання краще міняти кожні 30 тис. км або в міру їхнього зносу. Також не варто проводити експерименти, купуючи свічки навмання чи самостійно змінюючи зазор. Все це ставить під загрозу безаварійну роботу важливих вузлів та виконавчих механізмів.

8. Проблеми з лямда-зондом

Цей датчик відповідає за облік кількості кисню у відпрацьованих газах та збереження правильних пропорцій паливно-повітряної суміші. При порушенні співвідношення кисню до бензину автомобіль стає більш «ненажерливим». Зазвичай пошкодження датчика кисню пов’язані з нагаром на керамічному стрижні. Його можна усунути своїми руками, застосувавши ортофосфорну кислоту або нагрівання поверхні з подальшим охолодженням.

9. Стиль їзди

Вагомим поясненням росту споживання палива є перехід на більш агресивний стиль водіння з динамічними стартами і гальмуваннями. При такій манері керування транспортним засобом споживання палива сильно зростає незалежно від обсягу двигуна, типу паливної системи та супутніх вузлів. Для зниження витрати достатньо переглянути стиль їзди, виключивши ривки. Також слід почати практикувати рух накатом і не зловживати натисканням на гальмо педаль без гострої необхідності.

10. Умови дорожнього покриття

Часте переміщення гірськими схилами впливає на споживання пального. При цьому під час руху вниз автомобіль «з'їдає» менше палива, ніж при підйомі. Тут спрацьовує нормальна фізика. Також особливий вплив на показники витратометра має атмосферний тиск. Чим вище машина над рівнем моря, то більше витрачається палива. Отже, плануючи поїздку в гірську місцевість, потрібно заправити бак, а також дотримуватися плавного стилю руху, уникаючи різких маневрів, ривків і гальмування.

11. Погодні умови

Серед причин різкого підвищення витрати палива згадуються й несприятливі погодні умови. Шквальний вітер, низькі або надмірно високі температури, сильні зливи, снігопади та інші примхи погоди серйозно впливають на обсяги палива, що згоряється в транспортному засобі. Якщо насувається буря, краще пересидіти її і вирушити в дорогу пізніше. Крім того, за таких обставин виникає ризик аварійних ситуацій, тому по можливості поїздку слід відкласти.

12. Допоміжні прилади та обладнання

Іноді авто починає спалювати більше пального не через технічні неполадки, а через роботу штатного обладнання та додаткового обладнання. Клімат-контроль, потужна автомобільна акустика, світлові прилади та інші серйозні споживачі електричної енергії сприяють збільшенню навантажень на генератор, який тісно взаємодіє із двигуном за рахунок ремінного приводу. А більша витрата енергії на обороти генератора призводить до підвищення апетиту у ДВС.

13. Гума

Як не дивно, але шини також сильно впливають на витрату палива. Так, при низькому тиску в шинах спостерігається підвищений опір коченню, оскільки система змушена витрачати частину палива на подолання опору. Щоб покращити показники витрати та збільшити запас ходу, на багатьох гібридних електрокарах та автомобілях встановлюються покришки з жорстким протектором та вузьким профілем.

Може також виникнути питання, чи впливає радіус колісних дисків та параметри шин на витрату палива. І тут враховується не розмір, а маса коліс. Але тут все взаємопов’язано: чим більші габарити колеса, тим більша їхня вага та власне маса всієї машини. При експлуатації автомобіля в межах міста це значно підвищує витрату палива.

Нагадаємо, нещодавно юристи дали поради, як отримати компенсацію за автомобіль, пошкоджений чи знищений внаслідок воєнних дій.



119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram