Як отримати компенсацію за автомобіль, пошкоджений чи знищений внаслідок воєнних дій: докладна інструкція

Нещодавно Верховна Рада України підтримала проект закону, який визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло. А у разі пошкодження або знищення транспортного засобу українці можуть предʼявити цивільний позов у межах кримінального провадження.

Як треба діяти власникам таких транспортних засобів, пояснили експерти «Юридичного порадника для ВПО».

Насамперед, необхідно зафіксувати факт шкоди, зібравши:

фото та/або відеофіксації (бажано з прив’язкою до місцевості, будинків, інших орієнтирів);

письмових пояснень не менше 2-х свідків;

знімки екрану з новин або посилання на публікації в ЗМІ, що висвітлювали відповідну подію тощо.

Далі потрібно звернутися до правоохоронних органів для повідомлення про вчинення кримінального порушення

за номером 102 (поліція) або 0 800 500 021 (СБУ). До правоохоронних органів також потрібно подати заяву разом із зібраними доказами, копією документа, що посвідчують особу, і копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Пакет документів можна направити цінним поштовим листом з описом вкладення, або подати особисто через канцелярію, або підписані та відскановані примірники документів направити електронною поштою.

«Не забудьте отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкрите кримінальне провадження», — зазначають юристи.

В умовах війни, коли пошкодження або знищення майна сталося внаслідок збройної агресії рф, кримінальні правопорушення кваліфікують за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни). При такій кваліфікації розмір шкоди значенняне має. Разом із тим, потерпілий отримає можливість предʼявити цивільний позов у межах кримінального провадження.

«Потерпілий зможе наполягати на проведенні автотоварознавчої експертизи на підставі п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України для визначення розміру матеріальних збитків для цивільного позову. Обовʼязково зберігайте всі можливі квитанції, чеки, акти виконаних робіт, інші документи щодо витрат, яких зазнав власник авто у разі його пошкодження», — йдеться у повідомлені.

Власники транспортних засобів можуть звернутися за страховим відшкодуванням, але це можливо лише у разі, якщо це прямо передбачено договором майнового страхування, тобто коли йдеться про страхування інтересів, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням майном — так зване «КАСКО». Повідомити страховика про настання страхового випадку необхідно у визначений договором строк, оскільки у разі несвоєчасного повідомлення без поважних на те причин страхова компанія може відмовити у здійсненні страхової виплати.

Увагу власників звертають на те, що договір страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортного засобу («автоцивілка») не є договором майнового страхування і не надає права на отримання страхового відшкодування.

Наступний крок — звертання за «списанням» транспортного засобу, якщо він пошкоджений до стану непридатності, знищений чи залишився на тимчасово окупованій території.

Це важливо з кількох причин:

Якщо автомобіль дорогий (коштував від 2 437 500 грн.) і йому не більше 5 років, то доводиться сплачувати податок на транспорт, якого фактично немає у власності.

Якщо авто залишилося на окупованій території, то у разі крадіжки чи вчинення іншого злочину, особа все одно залишається власником і може бути залучена до розслідування.

Якщо номерні знаки чи автівку використовуватимуть на дорогах України, то всі штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, доведеться сплатити власнику.

Для замовлення послуги вибракування власник авто може звернутися до сервісного центру МВС. Але варто пам`ятати, що після вибракування транспортного засобу відновити його реєстрацію неможливо.

Нагадаємо, що цього року було введено в дію зміни до Закону «Про споживче кредитування» з метою підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.

Фото поліції Києва

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