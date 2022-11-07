«Загубив купу нервів!»: Павло Зібров застряг по дорозі в Прагу

Народний артист України, популярний співак Павло Зібров, який висловився про ставлення до росіян в Америці, дає концерти в Україні та за кордоном, гонорари з яких передає на потреби ЗСУ. На початку листопада Зібров вирушив у Прагу, де вже в кінці місяця відбудеться його концерт. Артист вирішив їхати на авто, але дорога виявилась небезпечною.

«Їхавши, на концерт до Праги через Польщу, ми вирішили дозаправитись, — розповів Зібров на своїй сторінці у Фейсбук. — На заправці нас вперше в Європі зустрів заправник (зазвичай всі самі заправляються), перепитав що нам залити, я відповів, що дизель і пішов розраховуватись, як зазвичай. Проїхавши 10 км відчув, що машина починає гальмувати. З’їхавши на узбіччя вирішив перевірити, що ж сталося. І перша думка, яка, нажаль, була вірною — мені залили бензин замість дизеля!«

Машина Зіброва застрягла просто посеред траси Катовіце — Вроцлав. Це був вихідний день і додзвонитися до якоїсь служби було складно. Через деякий час завдячуючи камерам дорожнього руху машину побачила дорожня служба і буксиром відтягла її до найближчої заправки за пару кілометрів. А от біля заправки Зібров випадково зустрів українців — далекобійників з Закарпаття, які впізнали його та запропонували допомогу.

«Допомогли — злили бак, прочистили, все назад поставили, залили дізель, перевірили і ми змогли спокійно їхати далі, — написав артист слова подяки. — Вкотре впевнююсь, що наші українці з великою душею і золотими руками, та завжди готові прийти на допомогу! Ось така історія трапилась з нами в дорозі. Через халатність заправника на заправці Лотос загубили 6 годин часу та купу нервів».

Нагадаємо, Павло Зібров закликав позбавити Повалій звання народної артистки.

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