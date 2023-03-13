Сьогодні понеділок — день нових проєктів та ділових зустрічей. А у зв'язку з тим, що скоро чергова фаза Місяця — остання чверть, він добре підходить для того, щоб перепрошувати, миритися, говорити по-дружньому про складні речі. Не менш вдалим день буде і для тих, хто вирішить йти на співбесіду про працевлаштування, вважають астрологи.

Але при будь-яких починаннях сьогодні важливо зберігати позитивний настрій, вірити в себе та бути добрім і щирим до інших, пише Ukr.Media.

Овен

Сприятливий день. Чим раніше ви візьметеся за справи, тим кращих результатів зможете досягти, так що варто виявити кмітливість. Перша половина дня підходить і для самостійної роботи, і для реалізації спільних проєктів. Ви легко знаходите союзників і однодумців.

Ви не припускаєтеся помилок, приймаєте виключно вірні рішення і не стикаєтеся з труднощами, коли приходить час втілити їх у життя. Можливі приємні несподіванки, які спричинять значні зміни на краще у всіх сферах життя.

Телець

Все йде непогано, іноді вам посміхається удача. Щоправда, це не виключає неприємних моментів. Перша половина дня пов'язана з несподіваними зустрічами, з яких ви матимете чимало користі. Звертайте більше уваги на те, що кажуть інші люди: цього дня ви можете випадково почути щось дуже важливе.

Не бажано планувати на цей день щось значне, визначне. А ось зі звичними нескладними справами ви цілком впораєтеся. Для початку ремонту день не підходить, але можна купувати меблі та побутову техніку.

Близнюки

Багато часу доведеться присвятити справам нецікавим та досить виснажливим. На щастя, це — чи не єдина вада цього дня, приємного з усіх боків. Можливі добрі новини, сюрпризи, вдалі покупки, цінні подарунки; фінансова картина стрімко змінюється на краще.

Цей день підходить і для вирішення особистих проблем. Вам вдається побачити речі в реальному світлі, і стає цілком ясно, що багато ваших сумнівів і тривог були позбавлені підстав. Є шанс зробити щось дуже корисне для себе та інших.

Рак

Труднощі можуть виникати там, де ви їх зовсім не очікували. Проблеми, які доводиться вирішувати, є надзвичайно різноманітними — до середини дня ви відчуєте, що у вас голова кругом йде. На жаль, люди, на підтримку яких ви розраховували, не виправдовують очікувань; боротися з труднощами вам доведеться наодинці.

У другій половині дня можливі нездужання, велика ймовірність загострення хронічних захворювань. Бережіть себе, відкладіть справи, що втомлюють. Важливо правильно харчуватися і дотримуватися розумного режиму дня.

Лев

На вас чекає вдалий день. Можливі успіхи в різних справах і починаннях, ви швидко справляєтеся з вирішенням складних завдань. Можна імпровізувати, експериментувати. Ви не тільки працелюбні, діяльні та енергійні, але й дуже щасливі.

День підходить для мандрівок; чим далі ви вирушаєте, тим краще. Романтичні побачення відбуваються надзвичайно цікаво, цей день відзначений емоційним злетом. Ваша чарівність нікого не залишає байдужою, можливий початок запаморочливих любовних історій.

Діва

Хоча день починається не приємно, негативні тенденції незабаром підуть на спад, і далі події розвиватимуться дуже вдало. Щось неодмінно почне змінюватися на краще, з'явиться можливість досягти давно поставленої мети, реалізувати важливі плани.

Чим раніше ви визначитеся з пріоритетами, тим краще. Вам слід орієнтуватися насамперед на власні уявлення про життя. Поради, на які не скупиться оточення, не такі гарні, як здається на перший погляд. Сприятлива фінансова картина, день підходить для укладання угод.

Терези

Цього дня навряд чи варто розраховувати на якісь визначні здобутки. Однак з поточними справами ви впораєтеся непогано, якщо знайдете сили протистояти спокусам. Якщо хочете уникнути помилок і помилкових кроків, прислухайтеся до підказок інтуїції, а непрохані поради численних доброзичливців пропускайте повз вуха.

Нелегко зосередитися, чим би ви не займалися; раз у раз відволікаючись, ви не берете до уваги деталі, у тому числі дуже важливі. Небажані довгі поїздки, та й під час прогулянок не варто відходити надто далеко від будинку.

Скорпіон

Це не найкращий день для нових починань. Краще обмежитися вирішенням звичних, давно знайомих завдань. Доводиться протистояти досить впливовим людям, але ви маєте достатньо сил, щоб захистити свої інтереси. Не виключені конфлікти зі старшими родичами.

День пов'язаний із серйозними витратами, до образливого невчасними. Небажано укладати угоди, особливо хоч трохи ризиковані. Вам щастить у коханні; варто скористатися сприятливим моментом, щоб запросити на побачення симпатичну вам особу.

Стрілець

Вдалий день. Вам дуже щастить, ви досягаєте успіху як у звичних справах, так і в тому, що вам нове. Можна довіряти інтуїції — вона веде вас вірним шляхом. Творчий потенціал високий, ідеї, які відвідують Стрільців цього дня, дуже добрі.

День підходить для будь-яких зустрічей, дуже добре приймати гостей — у вас нікому не доведеться нудьгувати. Нові знайомства малоймовірні, але люди, яких ви давно знаєте, можуть вас приємно здивувати. Не виключено, що відносини, які раніше розвивалися в діловому чи дружньому ключі, приймуть романтичний характер.

Козоріг

День досить складний. Доводиться знаходити відповіді на різні питання, причому люди, що задають їх, зовсім не викликають у вас симпатії. Багатьом Козорогам не вдається приховати свої почуття, тому сварки та конфлікти спалахують частіше, ніж звичайно. Варто прислухатися до порад старших родичів, їхні підказки будуть доречними.

Будьте економні: сьогоднішні невиправдані витрати спричинять серйозні фінансові втрати. Відмовтеся від укладання великих угод та переговорів із людьми, з якими ви плануєте вести справи.

Водолій

У цей день навряд чи станеться щось особливо цікаве, але приємні сюрпризи все ж таки не виключені. Загальне враження від дня залежить від того, чи вмієте ви радіти дрібницям. Самопочуття буде непоганим на початку дня, а ось надвечір може погіршитися. Утримайтеся від вживання алкоголю.

Можна займатися домашніми справами, підготовкою якихось сімейних заходів, фізичною працею на свіжому повітрі. Романтичні зустрічі відбуваються не так добре, як хотілося б, проте дарують надію на сприятливий розвиток подій.

Риби

День пов'язаний із появою нових можливостей та цікавих ідей. Будуйте плани сміливо — що більше свободи ви дасте своїй фантазії, то краще. Можливі великі грошові надходження, зокрема незаплановані. Ви правильно розпорядитеся отриманою сумою.

Вам запропонує підтримку людина, від якої ви не чекали нічого подібного; в особі цієї людини ви з часом знайдете надійного союзника. День підходить для експериментів з іміджем, відвідування салону краси, покупки ошатного одягу, прикрас та коштовностей.

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