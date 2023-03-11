Сьогодні субота — день, коли можна видихнути й провести час у колі друзів. Принаймні так буде для деяких знаків Зодіаку, вважають астрологи.

Крім того, 11 березня можна довіритися інтуїції та не втрачати віри у власні сили — це напевне допоможе змінити життя на краще, говориться в гороскопі від українського ресурсу Ukr.Media.



Овен

Плідний день, у вас буде можливість досягти значних професійних успіхів. Саме час згадати про честолюбні плани, запропонувати свої ідеї на розгляд. Ймовірна поява ділових партнерів, співпраця з якими виявиться корисною у багатьох відношеннях, дозволить багато чому навчитися, відчинить перед вами нові двері. День буде вдалим і з погляду особистих стосунків. Ви налаштовані дуже миролюбно, згладжуєте гострі кути і не дозволяєте розбіжностям перетворитися на серйозну сварку.

Телець

Чудовий день, зручний і легкий. Ви отримуєте все, за що ви беретеся, часто виникають нові ідеї, до реалізації яких можна приступити негайно. Можливе вирішення якихось давніх робочих проблем. Тільці-керівники можуть обирати нових співробітників: тут ймовірність помилки мінімальна. У всьому, що стосується грошей та комерційної діяльності в цілому, можна повністю покладатися на інтуїцію, її підказки будуть безпомилковими. Дещо гірші справи у сфері особистих відносин: тут з рішеннями краще не поспішати.

Близнюки

Цей день дуже сприятливий для роботи, особливо для тих, хто вже визначився з цілями та методами їх досягнення. Настав слушний момент для того, щоб почати втілювати свої задуми в життя. З'являться помічники та союзники, підтримка яких буде дуже доречною. Можливі незаплановані поїздки, зокрема далекі. Найкраще вирушати в дорогу разом із коханою людиною: у цьому випадку вам обом гарантовані приємні враження. Також цей день підходить для прийому гостей, зміцнення сімейних стосунків.

Рак

Чудовий день для спілкування. Корисно відвідувати будь-які багатолюдні збори — від гучних дружніх вечірок до офіційних урочистостей. Ви чудово справляєтеся з вирішенням організаційних та адміністративних питань. Можливість проявити себе, завоювати повагу керівництва. У другій половині дня вимагатимуть уваги сімейні справи, родичам можуть знадобитися ваші допомога та підтримка. Ракам-батькам варто провести більше часу з дітьми, вони будуть раді. Уникайте навантажень: через них може погіршитися самопочуття.

Лев

Цікавий та багатообіцяючий день. Ваше завдання — не гаяти часу задарма. Можна встигнути дуже багато, переробити багато справ, якщо не сидіти склавши руки і вчасно припиняти порожні розмови. У вас є шанс досягти успіху в якихось абсолютно нових областях. Леви краще, ніж представники інших знаків, справляються з вирішенням проблем, які потребують творчого підходу. Не завжди буде легко порозумітися з людьми: часом ви буваєте надто різкими у висловлюваннях і поспішаєте з висновками. Будьте особливо уважні до тих, що для вас дорогий: сьогодні ви ризикуєте образити цих людей необдуманими словами.

Діва

Вам варто бути обережнішими, серйознішими та уважнішими до дрібниць. Це не вдалий день. Деяким Дівам він може завдати неприємностей. Імовірні розбіжності на роботі. Найчастіше ви кажете те, що думаєте, зовсім не турбуючись про те, до яких наслідків це призведе. Можуть зіпсуватись стосунки і з керівництвом, і з колегами, і пізніше вам буде нелегко відновити світ. У особистих відносинах переважає вплив позитивних тенденцій, спілкування з близькими незмінно піднімає настрій, а час, проведений разом, дарує безліч приємних емоцій.

Терези

У цей день ви можете гори звернути, якщо захочете. Достатньо визначитися з метою і в потрібний момент зібратися з силами, і ви досягнете результатів, про які представники інших знаків можуть лише мріяти. Можливі цікаві ділові пропозиції, початок плідної співпраці, завдяки якій ваші прибутки найближчим часом помітно зростуть. Вдалий день для спілкування з впливовими людьми, представниками державних організацій. Єдине, від чого варто відмовитися — це довгі та далекі ділові поїздки, вони можуть складатися не найкращим чином.

Скорпіон

Все, чим вам належить займатися в цей день, здаватиметься цікавим та захоплюючим. Непідробний ентузіазм, з яким ви беретеся за справи, передається оточуючим. Є шанс зібрати команду однодумців, які не менше, ніж ви, дбатимуть про досягнення спільних цілей. Добре робити покупки, вкладати гроші у бізнес. Можна повернутися до якихось давно складених планів, не лише професійних, а й особистих. У другій половині дня ймовірний вдалий збіг обставин, виконання якихось давніх бажань.

Стрілець

День досить складний, насамперед для тих, хто займається вирішенням фінансових питань. Нелегко правильно розпорядитись грошима, можлива затримка якихось планових платежів. Небажано брати кредити, робити покупки на виплату. Є шанс досягти великих успіхів у роботі. Щоправда, доведеться взяти на себе серйозну відповідальність, але ви до цього, безперечно, готові. Будьте терплячі з близькими, не дозволяйте випадковим розбіжностям започаткувати серйозні сварки. Не варто обговорювати старі проблеми, торкатися питань, болючих для всіх.

Козоріг

Ви виявляєте наполегливість та цілеспрямованість, і саме завдяки цим якостям домагаєтеся бажаного. Не можна сказати, що все дається легко, але ви готові докласти зусиль, щоб отримати те, чого прагнете. Серйозність та відповідальний підхід до справ допомагають завоювати прихильність керівництва, а почуття гумору та відкритість полегшують спілкування з колегами. У особистому житті можливі зміни на краще. Ви не тільки добре ладнаєте з близькими, але й здогадуєтеся про їхні справжні бажання і наміри, можете здійснити мрію людини, яка вам дорога.

Водолій

Насичений і досить стомлюючий день. Водоліям доведеться багато працювати, займатися не лише своїми, а й чужими справами. До вас звертаються за допомогою та порадами як знайомі люди, так і ті, кого ви бачите вперше. Можливий початок нових відносин. Який характер вони приймуть, діловий чи дружній, залежатиме лише від вас. Сприятливий день для обговорення та вирішення важливих сімейних питань. Ви знайдете спосіб уникнути багатьох проблем, забезпечити комфорт і собі та близьким. Можна будувати довгострокові плани, а також займатися організацією спільного відпочинку та дозвілля.

Риби

Ви сповнені оптимізму, і для цього є всі підстави. Представникам знаку посміхнеться успіх, вони зможуть реалізувати те, що давно задумали. Можливі несподівані ділові пропозиції. Деякі Риби, прийнявши їх, кардинально змінять своє життя, почнуть займатися тим, що раніше навіть не думали. Можливі незаплановані подорожі, зустрічі. Риби здивують оточуючих своєю наполегливістю, рішучістю, готовністю діяти самостійно та без довгих розмов. Вечір варто провести спокійно, щоби відновити сили.

Нагадаємо, напередодні було названо тих знаків Зодіаку, які навесні зірвуть «грошовий джек-пот».

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