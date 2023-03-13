В Одесі побили відомого телеведучого проєкту «Я соромлюся свого тіла» й депутата Одеської облради Валерія Ославського. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на зведення поліції.

Зазначається, що конфлікт стався 12 березня вночі. Валерій Ославський вийшов на сходову клітку, щоб припинити сімейну сварку сусідів.

Це розлютило агресивного сусіда і той накинувся на ведучого з кулаками, побив та зламав депутату ніс.

На місце викликали правоохоронців. За інформацією соцмереж, бешкетник не хотів вгамуватися й вдарив ногою у груди сержанта поліції.

На момент виходу публікації Валерій Ославський у соцмережах інцидент зі своїм побиттям не прокоментував.

Нагадаємо, Валерій Ославський — український лікар та телеведучий, експерт українських медичних ток-шоу «Я соромлюся свого тіла» та «За живе».

Народився в Одесі, закінчив Одеський державний медичний інститут, де здобув спеціальність ортопеда-травматолога.

У 2020 році був обраний депутатом Одеської облради від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, в Києві суд виніс вирок місцевому мешканцю, який вбив чоловіка за те, що той зробив йому зауваження. Потерпілий отримав смертельні ножові поранення.



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