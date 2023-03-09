У Києві чоловік вбив перехожого, який заступився за побиту жінку

Суд Києва виніс вирок місцевому мешканцю, який вбив людину за зауваження.

Як повідомили у столичній поліції, потерпілий зробив зауваження чоловіку, аби той перестав бити свою дружину, внаслідок чого отримав смертельні ножові поранення.

Подія сталася наприкінці грудня 2021 року на вулиці Булгакова у Святошинському районі столиці. Правоохоронці виявили мертвим чоловіка з ножовими пораненнями грудей та живота.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що потерпілий став свідком конфлікту між затриманим та його цивільною дружиною. Тоді чоловік зробив зауваження зловмиснику, аби той припинив бити жінку. У відповідь кривдник дістав ніж та декілька разів вдарив ним опонента. Потерпілий помер до приїзду медиків внаслідок трьох проникаючих поранень грудної клітки та живота.

Вбивцею виявився раніше судимий за майновий злочин 31-річний киянин. Його затримали неподалік місця вчинення злочину з ножем у кишені. Згідно висновку експертизи, кров на лезі ножа співпала з ДНК потерпілого.

Святошинський районний суд міста Києва виніс вирок, згідно з яким засуджений проведе 13 років за ґратами.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив свою дружину, вдаривши ножем у груди.

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