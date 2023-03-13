Доровський Олександр Вікторович: що відомо про бізнесмена

ДОРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ — український бізнесмен, науковець та меценат. Доктор економічних наук, професор.

Біографія

Народився 21 травня 1960 року.

З серпня 1977 року до січня 1981 року — служба в армії.

1984 року закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства.

З січня 1986 по лютий 1988 — служба в армії. Служив начальником розрахунку пускової установки, а потім виконував обов'язки командира стартової батареї Окремого ракетного дивізіону тактичного призначення у Конотопі, особовий склад якого нараховував 150 осіб.

З жовтня 1998 року до вересня 1999 року — начальник технічного відділу забезпечення та обслуговування виробництва ТОВ «Фармацевтична фірма «Здоров'я».

З вересня 1999 по лютий 2002 — технічний директор ТОВ «Фармацевтична фірма «Здоров'я».

З лютого 2002 року до липня 2018 року — генеральний директор ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

З липня 2018 року і до сьогодні — голова наглядової ради ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Освіта

2007 року закінчив Харківський Національний фармацевтичний університет.

Вчений ступінь «Доктор економічних наук» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством», професор, почесний професор НФаУ.

На сьогоднішній день Олександр Доровський є автором та співавтором понад 130 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 10 монографій, 11 навчальних посібників, 34 патенти, понад 50 наукових статей у фахових виданнях.

Нагороди:

• орден «Decus economicae «2016 («Гордість економіки» 2016) за видатні трудові досягнення

• орден «Гордість країни» за вагомий внесок у розвиток фармацевтичної компанії «Здоров'я» та підтримка її позитивної репутації (2015 р.).

• орден «За заслуги» ІІ ступеня (2013 р.).

• лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2009» у номінації «Менеджер року».

• звання «Заслужений фармацевт України» (2008 р.).

• почесна грамота ХОДА за перемогу у конкурсі на звання «Найкращий роботодавець року» за 2005 рік. (2006 р.)

• диплом лауреата міжнародного конкурсу «Європейська якість» (2005 р.).

• відзнаку МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України (2005 р.).

• медаль «Ділова людина України» (2004 р.).

• орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.).

• почесна грамота фармацевтичної Асоціації України (2004).

• почесна грамота Київської районної ради (2004).

• відзнака Харківського міського голови «350 років заснування Харкова 1654−2004» (2004 р.)

• Подяка Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток м. Харкова (2004 р.)

• почесна грамота фармацевтичного управління ХОДА (2004).

• пам'ятний Золотий знак компанії (2003).

• Диплом переможця IV Національного рейтингу фармгалузі України у номінації «Найкращий керівник у сфері виробництва» (2003 р.).

• нагороджений почесною грамотою Фармацевтичної Асоціації України (2002 р.).

Управління та розвиток компанії

• 2002 рік — Олександр Доровський став генеральним директором і розпочав безперервний процес розвитку компанії «Здоров'я» з одним із найвищих темпів розвитку в галузі. Компанія випускала 89 найменувань лікарських засобів.

• З 2002 року залучено європейські інвестиції та повністю реконструйовано з нуля весь завод.

• 2002−2005 роки реконструйовані відповідно до вимог GMP та оснащені сучасним європейським обладнанням — ампульний цех, цех готових лікарських засобів, фітохімічний цех. На базі компанії «Здоров'я» обладнано лабораторії комплексного контролю якості у всіх контрольних точках технологічного регламенту на препарати.

• У 2005 році Олександр Доровський створив на базі підприємства кафедру промислової фармації та економіки НФаУ, та завідував кафедрою довгі роки.

• У 2006 — побудовано та запущено новий цех готових лікарських форм

• 2007 рік — Олександр Доровський ініціював створення відділу фармацевтичної розробки та аналітичних досліджень. Мета створеного відділу — розробка нових фармацевтичних препаратів фахівцями компанії «Здоров'я», виведення на ринок України найсучасніших лікарських засобів, що використовуються у світовій практиці. Компанія випускає доступні препарати європейської якості.

• Щорічно компанія «Здоров'я» виводить на ринок Україні в середньому по 15 нових препаратів. Однією з переваг компанії є те, що у портфелі компанії «Здоров'я» препарати усіх фармакотерапевтичних груп рецептурного та безрецептурного відпуску.

• У 2015 збудовано цех повного циклу виробництва м'яких желатинових капсул.

• 2016 рік — 12 виробничих ділянок компанії «Здоров'я» сертифіковані відповідно до вимог GMP, на виробництві діють системи управління на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

• 2020 рік «Здоров'я» отримало сертифікат відповідності вимогам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GMP) Європейського Союзу

• 2021 — Запущено виробництво нових форм випуску — це гормональні спреї, лінійка рідких лікарських форм у вигляді стиків (саше), препарати у формі шипучих таблеток.

• У 2022 році компанія випускає 512 найменувань лікарських засобів у 22 видах лікарських форм — таблетки, шипучі таблетки, ампули, капсули, розчини, краплі, гелі, креми та мазі (включаючи гормональні), аерозолі та спреї (включаючи гормональні), м'які капсули, суспензії та емульсії, сиропи, порошки, стики (саше), настойки та еліксири, карпули .

• За час керівництва компанією виведено на ринок 14 оригінальних препаратів — Апіпрост, Артифлекс крем, Глутаргін, Глутаргін Алкоклін, Інфларакс, Кардіоаргінін, Плантаглюцид, Проалор, Факовіт, Фітоліт, Фладекс, Флора, Флорісед, Хеппідерм плюс крем.

• В останні роки портфель розширився вітамінами в м'яких желатинових капсулах, кортикостероїдними препаратами у формі кремів та мазей, назальних спреїв, педіатричними препаратами імуномодулюючої дії, антибактеріальної та антигельмінтної дії, лінійкою очних крапель протиглаукомної та антимікробної дії.

• У 2022 році рекомендовано до розгляду на етап розробки та реєстрації 65 препаратів.

• Олександр Доровський за кілька років створив у Харкові сучасний фармацевтичний завод, який відповідає всім міжнародним європейським стандартам якості продукції, що виробляється.

• Сьогодні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» входить до п'ятірки провідних фармвиробників України та є одним із лідерів за обсягами експорту продукції до країн ближнього та далекого зарубіжжя. У компанії працює понад 1700 співробітників.

• «Здоров'я» надає підтримку науці — це спонсорська допомога у проведенні профільних заходів для лікарів, участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, конференціях, конгресах, з'їздах та семінарах у різних галузях медицини.

• «Здоров'я» є партнером НФаУ, базою для проходження практики та працевлаштування перспективних випускників, фінансово бере участь у житті університету, у тому числі у ремонтних роботах, у оновленні аудиторій для студентів, у проведенні науково-практичних заходів.

Експортний напрямок — це один із векторів розвитку компанії, який успішно розвивається з 2002 року під керівництвом Олександра Вікторовича Доровського. Сьогодні «Здоров'я» постачає лікарські засоби більш ніж до 20 країн ближнього та далекого зарубіжжя. Компанія «Здоров'я» виграла державні тендери та здійснює планові поставки своїх препаратів до Іраку та Ємену. Крім того, компанія постачає лікарські засоби, що входять до списку препаратів, що використовуються при лікуванні COVID-19 до Республіки Узбекистан, Молдови, Киргизстану, Таджикистану та Монголії. «Здоров'я» виграло тендер МОЗ Монголії на постачання противірусних препаратів. За останні роки компанія «Здоров'я» взяла участь у міжнародних виставках CPhI у Німеччині (Франкфурт-на-Майні) та Middle East & Africa в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), а також представила свою продукцію у В'єтнамі, де проходила міжнародна 26 виставка Vietnam Medipharm Expo .

• У 2015 році розпочалася робота з країнами Євросоюзу (постачання лікарських препаратів до Польщі, укладено контракт із Німеччиною).

• У 2016 році Олександром Доровським було підписано контракт з американською компанією «Unicity «про інвестиційну та виробничу діяльність з метою спільного виведення на український ринок нових високоефективних лікарських препаратів.

• У 2017 році Олександр Доровський у складі делегації від Харківської області відвідав Вашингтон та Нью-Йорк, Міністерства фінансів та торгівлі та цілу низку компаній та відомств, які виявили готовність до співпраці з українською стороною для розвитку економіки держав.

• У 2021 році розпочато проект контрактного виробництва фармацевтичних препаратів для Словаччини.

Роль у розвитку спорту в Україні

З 2015 по 2019 р. обіймав посаду першого віце-президента Асоціації спортивної боротьби України. Ініціатор створення організації «Федерація спортивної боротьби міста Харкова», а також проведення у Харкові щорічного турніру з боротьби пам'яті заслуженого тренера України Леоніда Дуная.

У 2015 році за підтримки Олександра Доровського у Харкові пройшов уперше чемпіонат України одразу за трьома видами боротьби;

У 2016 році у Харкові вперше в історії України пройшов клубний чемпіонат світу з вільної боротьби. Клуб «Здоров'я» посів почесне третє місце. Перемога українських спортсменів підвищила авторитет країни у всьому світі.

У 2016 році компанія «Здоров'я» стала титульним спонсором української збірної зі спортивної боротьби на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

Олександр Доровський надав підтримку багатьом іменитим слобожанським спортсменам. Серед них співробітниками компанії «Здоров'я» були відомі на весь світ спортсмени: Юлія Ткач, чемпіонка світу 2014 року та триразова чемпіонка Європи, чемпіонка європейських ігор 2019 року; а також зірка боксу світового рівня — Сергій Федченко, інтерконтинентальний чемпіон з боксу (за версією IBF), чемпіон Європи (за версією WBO).

Сьогодні компанія підтримує молоде покоління талановитих борців. Це співробітники «Здоров'я» — Ілона Прокопивнюк, дворазова бронзова призерка чемпіонату Європи 2018,2022 року, триразова призерка чемпіонату світу U 23, чемпіонка Європи серед молоді U 23 2018; це Каміль Керимов бронзовий призер чемпіонату Європи 2021 та Світу 2022; а також Мухаммед Алієв — бронзовий чемпіон Європи серед кадетів, золотий чемпіон Світу U 23, золотий чемпіон турніру «Меморіал Білла Фаррела «2022 року в США.

2022 року в умовах воєнного часу компанія «Здоров'я» з перших днів війни підтримувала харківських спортсменів. У вересні Ілона Прокопивнюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Світу, у жовтні Каміль Керимов став бронзовим чемпіоном світу з вільної боротьби U 23, у листопаді Мухаммед Алієв завоював золото на турнірі меморіалі Білла Фаррела в США.

Меценатська діяльність

• Понад 15 років компанія «Здоров'я» надавала допомогу Комарівському дитячому будинку-інтернату у с. Південний для дітей із ДЦП. За довгі роки співпраці з Комарівським інтернатом компанії «Здоров'я» вдалося поетапно оновити будинок інтернату, обладнати його необхідною технікою та меблями, створити медичний та стоматологічний кабінети, оснащені необхідним обладнанням.

• З 2019 року компанія «Здоров'я» опікується дитячим хоспісом міської дитячої лікарні № 5.

• За ініціативи Олександра Доровського створено благодійний фонд «Здоров'я», який надає підтримку незаможним верствам населення міста Харкова. У Київському районі міста Харкова з 2015 року відкрито безкоштовні медичні діагностичні кабінети для пенсіонерів, де вони проходили попереднє обстеження. Також відкрито кабінет безкоштовної юридичної консультації. Ведеться допомога дитячим та ветеранським організаціям Харкова.

• Усі ветерани та учасники Другої світової війни, які працювали в компанії «Здоров'я» та вийшли на пенсію, отримують щоквартальну матеріальну допомогу, медичну опіку та необхідні лікарські засоби.

• У 2014 році з ініціативи генерального директора компанії «Здоров'я» Олександра Доровського було надано гуманітарну допомогу українським закладам охорони здоров'я, які надавали невідкладну медичну допомогу бійцям у зоні проведення АТО. Медикаменти були направлені до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства оборони, МНС України, Ізюмської центральної міської лікарні, військової частини А-3306 Харкова, Обласної лікарні ім. Мечникова та до військової частини А 4615 у Дніпропетровську. Дніпропетровська обласна рада нагородила трудовий колектив фармацевтичної компанії «Здоров'я» почесною грамотою за активну громадську позицію та допомогу учасникам АТО.

• Починаючи з 24 лютого 2022 року підприємство продовжує працювати та виробляти якісні та доступні ліки для українців. В умовах військового стану, авіаційних бомбардувань та активних бойових дій у м. Харкові та Харківській області під керівництвом Олександра Доровського компанія надає гуманітарну допомогу лікарням, закладам охорони здоров'я, військовослужбовцям, територіальній обороні та цивільному населенню. Керівництвом та співробітниками компанії було організовано постачання аптечок першої допомоги до бомбосховищ на станціях метрополітену, для забезпечення літніх людей, дітей та жінок. За час запровадження військового стану підприємство неодноразово здійснювало постачання лікарських засобів до Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області, спеціальних підрозділів поліції, КП «Харківські теплові мережі» та інших.

• З ініціативи Олександра Доровського з перших днів військової агресії російської федерації проти України, окрім медикаментів на потреби армії, компанія «Здоров'я» закуповувала генератори, квадрокоптери, передавала автомобілі, перераховувала гроші на військову амуніцію тощо.

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