Релігійний скандал в Польщі: священник зґвалтував черницю

У Польщі, де змінилися правила оплати українцями тимчасового прихистку, винесли остаточний вирок у резонансній справі про сексуальні злочини ченця і священника ордену св. Домініка Павела М. з монастиря святого Войцеха у Вроцлаві.

Слідство довело вчинення пастирем сімох сексуальних злочинів, включаючи зґвалтування черниці, про яке стало відомо у березні 2021 року. Про це повідомило видання vpolshchi.pl.

Тоді братія монастиря виступили із заявою, в якій написали про свій «великий біль і сором».

З'ясувалося, що Павел М. роками знущався над вірними, а перші випадки порушення ним закону сталися ще у 1997 році,

Що ж до черниці, за наругу над якою чоловіка засудили, то вона розповіла, що акт наруги стався… на вівтарі. До прокуратури вона звернулася у березні 2021 року. Тоді комісію незалежних експертів призначили самі монахи.

У вересні 2022 року районний суд засудив священнослужителя до чотирьох років позбавлення волі. Проте вже через кілька тижнів, Павел М. покинув СІЗО під грошову заставу (поручителем не були духовні особи), а на вирок було подано апеляційну скаргу. І ось у 8 березня 2023 року окружний суд у Ченстохові виніс остаточне рішення у справі Павела М. Домініканця було засуджено до трьох років ув'язнення за сім сексуальних злочинів, скоєних проти однієї жертви в 2011—2018 роках.

Нагадаємо, у США священик видавав себе за дівчинку у соцмережах, аби познайомитися з молодими хлопцями.

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